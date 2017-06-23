Osmanlı'da pişen en özel 101 yemek
Türkler, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'nun fethi ve devamında, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden süreçte her biri birbiriden çok farklı toplumlarla kültürel olarak etkileşime girdi. Bu etkileşim, iletişim ve alışveriş doğal olarak mutfaklara da yansıdı. Osmanlı mutfağı; Anadolu'nun bereketli toprakları, tarihi zenginlikleri ve yaşayan birçok halk kültürünün etkileri sayesinde dünyanın en büyük füzyon mutfağı haline geldi. İstanbul'u ya da Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyayı ziyaret edenler tanıştıkları mutfak ve onun derinliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Kırım Savaşı sonrası İstanbul'a gönderilen Fransız bir şef olan Alexis Benoist Soyer , mutfağımızı çok beğenerek pilav, bamya, lokum, muhallebi, dolma, köfte, şiş kebap, baklava, kadayıf, şerbet, kahve ve daha birçok yiyecek ve içeceğin Avrupa mutfaklarına alınması gerektiğini söyler. Bugün de Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Afrika'ya dünyanın birçok bölgesinde Osmanlı mutfağının izlerini görmek mümkün. Osmanlı İmparatorluğu günümüzde fiilen var olmasa da Osmanlı mutfak imparatorluğu dünyanın birçok mutfağında gerek teknikleri, gerek yemekleri, gerekse kültürü ile yaşamaya devam ediyor. İşte Osmanlı mutfağını süsleyen en özel 101 yemeği.
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1Kirde Kebabı : Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma
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2Ekşili Lohusa Çorbası: Kuzu etli, yumurtalı lezzet ve şifa dolu bir çorba
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3Vişneli yaprak sarma : Etli sarmaların kralı
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4Hamsi Tava : Kızartılan hamsiler sirke ve sarımsak sosuyla servis ediliyordu
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5Etli enginar dolması : Enginarın aroması ve kuzu etiyle şenlenen dolma
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6Piruhi : Un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan mantı benzeri bir yemektir.
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7Hibeş: Tahin ve çeşitli baharatlarla hazırlanmış nohut ezmesi
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8Kazandibi
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9Kabak Kalyesi : Koyun eti, soğan pekmez ile sarımsak limon ve kabak ile lezzet buluyor
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10Nemse Böreği : İçinde küçük küçük kesilmiş patlıcan, kabak, kıyma bulunan, görüntüsü baklavayı andıran lezzetli börek
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11Susuz pilav :Kuzu eti, tereyağı , un ve sakızla yapılan nefis pilav
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12Yoğurtlu Çorba:Yoğurt ve tavuk suyu ile hazırlanan çorba, ilave edilen un ile kıvamı artırılıyırodu.
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13İçli Köfte : Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezi
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14Zeytinyağlı iç baklalı enginar : Lezzeti yemeğin isminde gizli
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15Mahmudiyye : Tarçın, karanfil ve kayısı ile lezzetlendirilmiş, Rezaki üzümlü ve bademli piliç yahnisi
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16Karnıyarık : Lezzeti pilav ve cacık ile taçlandırılır
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17Ciğer tavası: Una bulanmış ciğerler kimyon ve karabiber ile kızartılıyor üstüne limon sıkılarak servis ediliyordu
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18Paça Böreği :Kuzu paçasıyla hazırlanır
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19Düğün Çorbası : Sadece düğünlerin değil tüm davetlerin vazgeçilmezi
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20Kavun Dolması
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21Babaganuş : Yoğurt, sarımsak ve zeytinyağı ile harmanlanmış, közlenmiş patlıcan ve biberle hazırlanır
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22Baklalı yaprak sarma : Tokat’ın en özel lezzetlerinden biri
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23Tavuk Kebabı : Haşlanmış tavuğun üstüne soğan suyu ile seyretilmiş yoğurt sürülerek kızartılır, maydonozla servis edilir
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24Vetrika: kavrulmuş un hamur haline gelince ateşten alınır ve yumurtalar yedirilir. Küçük parçalara ayrılan yumurtalı hamur fırında pişirilir üstüne kıyma ya da peynir ile servis edilir
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25Yoğurtlu Şalgam kızartması : un ve yumurtaya batırılan şalgam zeytinyağda kızartılıyor
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26Paça yahnisi : Dana veya kuzu paçası nohut ve bol soğanla pişirilerek servis ediliyor
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27Hums Lokması : Kuş üzümlü, çam fıstıklı ve tarçınlı nohut ezmesi
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28Pastırmalı yumurta : Sotelenmiş soğan, tereyağı, çemeni ayrılmış pastırma ve birkaç damla sirkenin yarattığı mucize lezzet
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29Balkabağı Dolması : Çamfıstığı, soğan, pirinç ve kıymayla doldurulmuş balkabağı
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30Kaymak baklavası
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31Patlıcan silkmesi :Nefis bir zeytinyağlı
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32Lor Köftesi : Lor maydonoz yumurta ve tereyağının lezzeti birarada
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33Yoğurtlu Şiş Kebap : En altta et suyu ile ıslanmış pideler ortada ızgarada pişirilmiş et ve sarımsaklı yoğurt
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34Kadınbudu : Bir klasik
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35Bumbar ve Şirden: dillere destan lezzetler
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36Papaz Yahnisi : Dana etiyle yapılan en lezzetli yahni
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37Patlıcanlı pilav : yaz aylarının lezzetli yemeği
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38Peynir Lokması : Peynirli lezzet patlaması
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39Patlıcan Mücveri : Tereyağında kızartılarak hazırlanan patlıcan kıymayla servis edilirdi
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40Buğdaylı Balık Çorbası : Boğazın levrekleri keşkeklik buğday ve sirke ile pişiriliyor üzerine nane ve maydonoz serpilerek servis ediliyordu
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41Hurma Kebabı : Hurma büyüklüğünde pişirilen köfteler kakule ve tarçın ile lezzetlendiriliyor
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42Arefe Köftesi :Kuzu kıyması anason , kimyon, soğan ve bulgur ile lezzetlendiriliyor
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43Yalancı Pilaki: Sarımsak , kereviz ve domatesle pişirilen içinde et olmayan nadir yemeklerden biri
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44Su Böreği: peynirli kıymalı ya da sade...
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45Çılbır : Haşlanmış suda pişirilmiş yumurta tereyağlı karabiberli sos ile hazırlanıyor
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46Hakani helva
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47Kestaneli Terine Çorbası: Kestaneli, yoğurtlu ve baharatlı kuru meyve çorbası
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48Defneli Şiş kebabı : Kuzu eti defne ve soğanın müthiş bileşimi
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49Elmasiye
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50Abdigör Köftesi : Etin sabit bir ritimle saatlerce dövülerek, sinirlerinden ayıklanmış macun gibi bir kıvama getirilmesinden sonra ince kıyılmış soğan ve baharat ile yoğurularak yuvarlak parçalar halinde suya atılıp haşlanması yoluyla yapılır. Püf noktası ise dövülmesidir.
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51İşkembe Yahnisi : Tereyağda kızartılan işkembe nohut ve soğanla biraraya getiriliyor
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52Çevgani mücveri : Kuzu eti yumurta, un ve maydonozla karıştırılır tereyağında kızartılarak servis edilir
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53Vişneli ekmek tatlısı
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54Terbiyeli Ciğer Çorbası : Et suyunda pişirilen kuzu ciğeri tereyağı ile pişirilip, yumuta ve un ile taçlandırılıyor. Bu çorbaya nane ve maydonoz çok yakışır.
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55Acem pilavı : Yapımı zahmetli ancak çok lezzetli
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56Tas Kebabı : Tarçın kakule ve anason ile terbiye edilmiş kuzu eti ile pişirilen pilav, sarımsaklı yoğurt ile servis edilir
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57Tavuklu Etli Yahni :Tavuk ve kuzu kol’un muhteşem birlikteliği
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58Tuffahiye: Bulgur, kereviz sapı ve soğan ile doldurularak fırınlanmış elma dolması
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59Uskumru dolması : Boğazdan gelen lezzetin pirinç ile buluştuğu zirve
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60Peynirli maydonozlu mücver: Peynir maydonoz, kekik ve yurta biraraya gelince...
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61Marmarina : Terbiyeli kıymalı körpe ıspanak
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62Tavukgöğsü
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63İşkembe Çorbası : İftar sofralarının iştah açısı, vazgeçilmezi
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64Kuşbaşı Kebabı : Soğan yenibahar ve karabiber ile terbiyelendirilen kuzu eti ızgarada pişirilerek servis ediliyor
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65Saray lokması
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66Tavşan Yahnisi: Sarımsaklı, tereyağlı ve bol lezzetli
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67Bamya dolması : Zahmetli ama nefis
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68Piliç Çorbası : Lezzet ve sağlık kaynağı üstelik çok doyurucu
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69Ciğer Kebabı : Ciğerin en güzel hali
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70Yalancı İlik Yahnisi: Kuzu ciğeri ve kuzu etinin biraraya getirilerek hazırlanan yahni tam bir lezzet bombası
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71Luhum pilavı : damak tadına düşkün olanlar için
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72Bulgurlu Mercimek Çorbası : Bulgur ve mercimekle hazırlanan reyhan ile lezzetlendirilen bir klasik.
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73Çömlek Kebabı : Kapaklı bir güvecin en alt katına limon, sonra sırasıyla et, soğan, bamya,patlıcan, kabak ve domates, sarımsak konularak pişirilen Çömlek Kebabı anason ve karabiberle tatlandırılıyor
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74Demir tatlısı
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75Medfune: Patlıcan, bakla, kiş kabaği veya kenger kullanılarak yapılan etli sulu yemek
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76Tavuk ciğeri kebabı : Önce ızgarada pişirilen tavuk ciğerleri bir de tereyağı ve baharatlarla tavaya atılıp hazırlanıyor
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77Peynirli katmer : keş ya da kurutla hazırlanan nefis hamurişi
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78Nohut Çorbası : Püre haline getirilmiş nohut, piliç suyunda pişiriliyor.
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79Muzhır Kebabı : Soğan, karabiber ve tuz ile terbiye edilen et şişe geçirip üstüne iç yağı sarılarak pişiriliyor
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80Tatlılı Et yahnisi: Tereyağda kızartılmış gerdan eti soğan ve pekmezle lezzetlendiriliyor
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81Bademli ve Terbiyeli Tavuk Çorbası: Edirne’nin adıyla müsemma kuvvet deposu çorba
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82Semüz Oğlak Kebabı : Fırında tandır usulü pişirilmiş süt oğlak kebabı. İç pilavla ile servis edilirdi
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83Kırma Tavuk yahnisi: Tuz ve soğan ile ovularak terbiye edilen tavuk, önce ızgarada ardından, biber soğan ve maydonozla tencerede haşlanarak ikinci kez pişirilir
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84
Baş pilavı : Kuzu kellesi ile hazırlanan pilav sakız ile aromalandırılırdı
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85Toyga Aşı: Soğuk servis edilen yarma buğday ve nohutlu yoğurt çorbası
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86Nohutlu Beyaz Yahni: Kuzu eti ve nohutun birarada pişirildiği bu yahni tören yemekleri arasındaydı
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87Kalacoş: Doğranmış tandır ekmeği üzerine soğanlı kavurma ve sulandırılarak ayran haline getirilmiş kurut konuşarak yapılır
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88Güllabiye
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89Nırbaç: Kuzu etinden köfte ve havuçlu, kişniş, tarçın, zencefil ve nar ekşisi ile tatlandırılmış tencere yemeği
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90Midye tava : Bugünden farklı olarak yapımında sirke ve yumurta da kullanılıyordu.
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91Makaronya Tavası : Zengin sofralarında pişirelen bu tava peynir ve hindistan cevizi ile tatlandırılıyordu
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92Terbiyeli Ciğer Tava :Soğan ve tuz ile terbiye edilen ciğer zeytinyağında kızartılarak servis edilirdi
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93Taze fasuyle mücveri : una bulanan fasulye tereyağda kızartılarak servis ediyiyord
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94Revani
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95İşkembe Tava: Tereyağda kızartılan işkembe
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96Lalanga: İçine ne konursa konsun sıcak sıcak yenen nefis bir hamurişi
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97Beyin Tava: Yumurtaya batırılan beyin unlanarak kızartılarak servis edilirdi
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98Mihrap böreği : Günümüzde kol böreği olarak anılıyor
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99Şeyhmilmuşi : Patlıcanlı peynirli lezzet topu
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100Aşure
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101Aside : Bamya ile yapılan nefis yemek
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102Dövme Pilav : dövme buğday ya da bulgur ile hazırlanır
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103Düğün pilavı : Et suyu ile hazırlanan pilav kuzu etiyle servis edilir
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104Nazlı aş