Osmanlı'da pişen en özel 101 yemek

1 Kirde Kebabı : Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma

2 Ekşili Lohusa Çorbası: Kuzu etli, yumurtalı lezzet ve şifa dolu bir çorba

3 Vişneli yaprak sarma : Etli sarmaların kralı

4 Hamsi Tava : Kızartılan hamsiler sirke ve sarımsak sosuyla servis ediliyordu

5 Etli enginar dolması : Enginarın aroması ve kuzu etiyle şenlenen dolma

6 Piruhi : Un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan mantı benzeri bir yemektir.

7 Hibeş: Tahin ve çeşitli baharatlarla hazırlanmış nohut ezmesi

8 Kazandibi

9 Kabak Kalyesi : Koyun eti, soğan pekmez ile sarımsak limon ve kabak ile lezzet buluyor

10 Nemse Böreği : İçinde küçük küçük kesilmiş patlıcan, kabak, kıyma bulunan, görüntüsü baklavayı andıran lezzetli börek

11 Susuz pilav :Kuzu eti, tereyağı , un ve sakızla yapılan nefis pilav

12 Yoğurtlu Çorba:Yoğurt ve tavuk suyu ile hazırlanan çorba, ilave edilen un ile kıvamı artırılıyırodu.

13 İçli Köfte : Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezi

14 Zeytinyağlı iç baklalı enginar : Lezzeti yemeğin isminde gizli

15 Mahmudiyye : Tarçın, karanfil ve kayısı ile lezzetlendirilmiş, Rezaki üzümlü ve bademli piliç yahnisi

16 Karnıyarık : Lezzeti pilav ve cacık ile taçlandırılır

17 Ciğer tavası: Una bulanmış ciğerler kimyon ve karabiber ile kızartılıyor üstüne limon sıkılarak servis ediliyordu

18 Paça Böreği :Kuzu paçasıyla hazırlanır

19 Düğün Çorbası : Sadece düğünlerin değil tüm davetlerin vazgeçilmezi

20 Kavun Dolması

21 Babaganuş : Yoğurt, sarımsak ve zeytinyağı ile harmanlanmış, közlenmiş patlıcan ve biberle hazırlanır

22 Baklalı yaprak sarma : Tokat’ın en özel lezzetlerinden biri

23 Tavuk Kebabı : Haşlanmış tavuğun üstüne soğan suyu ile seyretilmiş yoğurt sürülerek kızartılır, maydonozla servis edilir

24 Vetrika: kavrulmuş un hamur haline gelince ateşten alınır ve yumurtalar yedirilir. Küçük parçalara ayrılan yumurtalı hamur fırında pişirilir üstüne kıyma ya da peynir ile servis edilir

25 Yoğurtlu Şalgam kızartması : un ve yumurtaya batırılan şalgam zeytinyağda kızartılıyor

26 Paça yahnisi : Dana veya kuzu paçası nohut ve bol soğanla pişirilerek servis ediliyor

27 Hums Lokması : Kuş üzümlü, çam fıstıklı ve tarçınlı nohut ezmesi

28 Pastırmalı yumurta : Sotelenmiş soğan, tereyağı, çemeni ayrılmış pastırma ve birkaç damla sirkenin yarattığı mucize lezzet

29 Balkabağı Dolması : Çamfıstığı, soğan, pirinç ve kıymayla doldurulmuş balkabağı

30 Kaymak baklavası

31 Patlıcan silkmesi :Nefis bir zeytinyağlı

32 Lor Köftesi : Lor maydonoz yumurta ve tereyağının lezzeti birarada

33 Yoğurtlu Şiş Kebap : En altta et suyu ile ıslanmış pideler ortada ızgarada pişirilmiş et ve sarımsaklı yoğurt

34 Kadınbudu : Bir klasik

35 Bumbar ve Şirden: dillere destan lezzetler

36 Papaz Yahnisi : Dana etiyle yapılan en lezzetli yahni

37 Patlıcanlı pilav : yaz aylarının lezzetli yemeği

38 Peynir Lokması : Peynirli lezzet patlaması

39 Patlıcan Mücveri : Tereyağında kızartılarak hazırlanan patlıcan kıymayla servis edilirdi

40 Buğdaylı Balık Çorbası : Boğazın levrekleri keşkeklik buğday ve sirke ile pişiriliyor üzerine nane ve maydonoz serpilerek servis ediliyordu

41 Hurma Kebabı : Hurma büyüklüğünde pişirilen köfteler kakule ve tarçın ile lezzetlendiriliyor

42 Arefe Köftesi :Kuzu kıyması anason , kimyon, soğan ve bulgur ile lezzetlendiriliyor

43 Yalancı Pilaki: Sarımsak , kereviz ve domatesle pişirilen içinde et olmayan nadir yemeklerden biri

44 Su Böreği: peynirli kıymalı ya da sade...

45 Çılbır : Haşlanmış suda pişirilmiş yumurta tereyağlı karabiberli sos ile hazırlanıyor

46 Hakani helva

47 Kestaneli Terine Çorbası: Kestaneli, yoğurtlu ve baharatlı kuru meyve çorbası

48 Defneli Şiş kebabı : Kuzu eti defne ve soğanın müthiş bileşimi

49 Elmasiye

50 Abdigör Köftesi : Etin sabit bir ritimle saatlerce dövülerek, sinirlerinden ayıklanmış macun gibi bir kıvama getirilmesinden sonra ince kıyılmış soğan ve baharat ile yoğurularak yuvarlak parçalar halinde suya atılıp haşlanması yoluyla yapılır. Püf noktası ise dövülmesidir.

51 İşkembe Yahnisi : Tereyağda kızartılan işkembe nohut ve soğanla biraraya getiriliyor

52 Çevgani mücveri : Kuzu eti yumurta, un ve maydonozla karıştırılır tereyağında kızartılarak servis edilir

53 Vişneli ekmek tatlısı

54 Terbiyeli Ciğer Çorbası : Et suyunda pişirilen kuzu ciğeri tereyağı ile pişirilip, yumuta ve un ile taçlandırılıyor. Bu çorbaya nane ve maydonoz çok yakışır.

55 Acem pilavı : Yapımı zahmetli ancak çok lezzetli

56 Tas Kebabı : Tarçın kakule ve anason ile terbiye edilmiş kuzu eti ile pişirilen pilav, sarımsaklı yoğurt ile servis edilir

57 Tavuklu Etli Yahni :Tavuk ve kuzu kol’un muhteşem birlikteliği

58 Tuffahiye: Bulgur, kereviz sapı ve soğan ile doldurularak fırınlanmış elma dolması

59 Uskumru dolması : Boğazdan gelen lezzetin pirinç ile buluştuğu zirve

60 Peynirli maydonozlu mücver: Peynir maydonoz, kekik ve yurta biraraya gelince...

61 Marmarina : Terbiyeli kıymalı körpe ıspanak

62 Tavukgöğsü

63 İşkembe Çorbası : İftar sofralarının iştah açısı, vazgeçilmezi

64 Kuşbaşı Kebabı : Soğan yenibahar ve karabiber ile terbiyelendirilen kuzu eti ızgarada pişirilerek servis ediliyor

65 Saray lokması

66 Tavşan Yahnisi: Sarımsaklı, tereyağlı ve bol lezzetli

67 Bamya dolması : Zahmetli ama nefis

68 Piliç Çorbası : Lezzet ve sağlık kaynağı üstelik çok doyurucu

69 Ciğer Kebabı : Ciğerin en güzel hali

70 Yalancı İlik Yahnisi: Kuzu ciğeri ve kuzu etinin biraraya getirilerek hazırlanan yahni tam bir lezzet bombası

71 Luhum pilavı : damak tadına düşkün olanlar için

72 Bulgurlu Mercimek Çorbası : Bulgur ve mercimekle hazırlanan reyhan ile lezzetlendirilen bir klasik.

73 Çömlek Kebabı : Kapaklı bir güvecin en alt katına limon, sonra sırasıyla et, soğan, bamya,patlıcan, kabak ve domates, sarımsak konularak pişirilen Çömlek Kebabı anason ve karabiberle tatlandırılıyor

74 Demir tatlısı

75 Medfune: Patlıcan, bakla, kiş kabaği veya kenger kullanılarak yapılan etli sulu yemek

76 Tavuk ciğeri kebabı : Önce ızgarada pişirilen tavuk ciğerleri bir de tereyağı ve baharatlarla tavaya atılıp hazırlanıyor

77 Peynirli katmer : keş ya da kurutla hazırlanan nefis hamurişi

78 Nohut Çorbası : Püre haline getirilmiş nohut, piliç suyunda pişiriliyor.

79 Muzhır Kebabı : Soğan, karabiber ve tuz ile terbiye edilen et şişe geçirip üstüne iç yağı sarılarak pişiriliyor

80 Tatlılı Et yahnisi: Tereyağda kızartılmış gerdan eti soğan ve pekmezle lezzetlendiriliyor

81 Bademli ve Terbiyeli Tavuk Çorbası: Edirne’nin adıyla müsemma kuvvet deposu çorba

82 Semüz Oğlak Kebabı : Fırında tandır usulü pişirilmiş süt oğlak kebabı. İç pilavla ile servis edilirdi

83 Kırma Tavuk yahnisi: Tuz ve soğan ile ovularak terbiye edilen tavuk, önce ızgarada ardından, biber soğan ve maydonozla tencerede haşlanarak ikinci kez pişirilir

84 Baş pilavı : Kuzu kellesi ile hazırlanan pilav sakız ile aromalandırılırdı

85 Toyga Aşı: Soğuk servis edilen yarma buğday ve nohutlu yoğurt çorbası

86 Nohutlu Beyaz Yahni: Kuzu eti ve nohutun birarada pişirildiği bu yahni tören yemekleri arasındaydı

87 Kalacoş: Doğranmış tandır ekmeği üzerine soğanlı kavurma ve sulandırılarak ayran haline getirilmiş kurut konuşarak yapılır

88 Güllabiye

89 Nırbaç: Kuzu etinden köfte ve havuçlu, kişniş, tarçın, zencefil ve nar ekşisi ile tatlandırılmış tencere yemeği

90 Midye tava : Bugünden farklı olarak yapımında sirke ve yumurta da kullanılıyordu.

91 Makaronya Tavası : Zengin sofralarında pişirelen bu tava peynir ve hindistan cevizi ile tatlandırılıyordu

92 Terbiyeli Ciğer Tava :Soğan ve tuz ile terbiye edilen ciğer zeytinyağında kızartılarak servis edilirdi

93 Taze fasuyle mücveri : una bulanan fasulye tereyağda kızartılarak servis ediyiyord

94 Revani

95 İşkembe Tava: Tereyağda kızartılan işkembe

96 Lalanga: İçine ne konursa konsun sıcak sıcak yenen nefis bir hamurişi

97 Beyin Tava: Yumurtaya batırılan beyin unlanarak kızartılarak servis edilirdi

98 Mihrap böreği : Günümüzde kol böreği olarak anılıyor

99 Şeyhmilmuşi : Patlıcanlı peynirli lezzet topu

100 Aşure

101 Aside : Bamya ile yapılan nefis yemek

102 Dövme Pilav : dövme buğday ya da bulgur ile hazırlanır

103 Düğün pilavı : Et suyu ile hazırlanan pilav kuzu etiyle servis edilir