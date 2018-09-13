Osmanlı'dan bugüne uzanan lezzet: Geleli kebabı

Bonfile veya kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Geleli kebabı, Malatya'nın çok bilinmeyen ancak iştah kabartan lezzetleri arasında yer alıyor.

Yörede yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen bonfile veya kuzu etinin, patlıcan, domates ve biberle harmanlanmasıyla hazırlanan Geleli kebabı, yöre insanı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.