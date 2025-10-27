Osmanlı'dan Cumhuriyete tanıklık eden konak, aile müzesine dönüştürüldü

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNA ŞAHİTLİK ETTİ''

Baştımar Aile Müzesi'nde yapılan restoran ve düzenleme çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Tarihçi-Yazar Fatih Yurttaş, konağın Ahmet Hacıyakupoğlu Ağa tarafından 1840'lı yıllara yaptırıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu binayı özel kılan esas sebeplerden bir tanesi de zaten adından anlaşılacağı gibi Baştımar Ailesi Müzesi. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet burayı fethettiğinde bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla güvendiği aileleri bu bölgelere yerleştirmiş. Dolayısıyla tımar sistemi dediğimiz Türk İslam Devletlerinde olan bir toprak işletim sistemidir. Yani toprağa işletirsiniz karşılığında o bölgenin güvenliğini sağlarsınız ve devlete ihtiyaç duyduğunda asker gönderirsiniz.

Görmüş olduğumuz bu yapı Ahmet Hacıyakupoğlu Ağa tarafından 1840'lı yıllara yaptırılmış. Bazı yapılar vardır ki tarihe cansız tanıklık ederler. Fakat bu yapıların özelliği bunların ruhsuz oluşu değildir. Bunların kendine ait bir ruhları vardır. O ruhu da yaşatan içinde yaşayanların yaşanmışlıklarıdır. Bu bina bir imparatorluğun çöküşüne şahitlik ederken yeni kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna da şahitlik etmiş bir yapıdır. Bu yapıda yaşayan aile asker, siyasetçi, bürokrat, iş insanı aklınıza gelebilecek her alanda üst düzeyde yetişmiş insanlar armağan etmiş. Özellikle bir isim karşımıza çıkıyor ki bu da Hafız Mehmet bey. Hafız Mehmet bey bu konakta doğup büyüyen en önemli aile bireylerinden biri. Hafız Mehmet bey, Osmanlı Devleti'nde 3 dönem milletvekilliği yapmış aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almış"



