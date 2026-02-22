Osmanlı'dan kalan "beyaz altın"ın kilosu 500 liraya dayandı. Ramazan ayının gelmesiyle rekor seviyede üretiliyor

Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen Elazığ'ın geleneksel lezzeti badem şekerinin üretimi arttı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan ve kentte “beyaz altın” olarak dillendirilen badem şekerinin üretimi, ramazan ayında ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 5 kat artan badem şekeri için ustalar tatlı bir telaş içine giriyor.