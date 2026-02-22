Osmanlı'dan kalan "beyaz altın"ın kilosu 500 liraya dayandı. Ramazan ayının gelmesiyle rekor seviyede üretiliyor
22.02.2026 12:15
İHA
Elazığ'da "beyaz altın" olarak adlandırılan badem şekeri ramazan ayında rekor seviyede üretiliyor
Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen Elazığ'ın geleneksel lezzeti badem şekerinin üretimi arttı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan ve kentte “beyaz altın” olarak dillendirilen badem şekerinin üretimi, ramazan ayında ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 5 kat artan badem şekeri için ustalar tatlı bir telaş içine giriyor.
3 SAATTE HAZIRLANIYOR
“Beyaz altın” hazırlanırken yerli bademler tercih ediliyor. “Beyaz altın”ı 3 saatte hazır hale geliyor. Badem, 1 saat boyunca kavrulmasının ardından 2 saat de özel kazanda şekerleniyor. Vatandaşlar, iftardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediğini belirttikleri badem şekerine rağbet gösteriyor.
SATIŞLAR 5 KATINA ÇIKIYOR
Badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, "Normal zamanlarda 150-200 kilogram badem şekeri satarken, ramazan ayında 5 katına 750 kilogram civarında satış gerçekleştiriyoruz. Bu da insanların talepleri üzerine oluyor. Fiyat, geçen sene badem ağaçlarına don vurmasından dolayı ister istemez badem fiyatlarını yükseltti. Geçen sene kilosunu 300 liraya verdiğimiz badem şekeri 500 liradan satılıyor" ifadeleriyle badem şekerine duyulan yoğun ilgiyi aktardı.