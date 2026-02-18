Otel odasında ölü bulunmuştu. Tommy Lee Jones'un kızının ölüm nedeni belli oldu

Kimberlea Cloughley ve Tommy Lee Jones'un 1991 yılında dünyaya gelen kızı Victoria Kafka Jones, "Siyah Giyen Adamlar 2" filmiyle oyunculuğa adım attı. Ardından "The Three Burials of Melquiades Estrada", "Sorry, Haters", "The Homesman" gibi filmlerde de rol aldı.

Zaman zaman babasıyla çeşitli etkinliklerde boy gösteren Victoria Jones'un vefatından önceki bir yıl içinde, uyuşturucu bulundurmak suçundan iki kez tutuklandığı da ortaya çıktı.