Otel odasında ölü bulunmuştu. Tommy Lee Jones'un kızının ölüm nedeni belli oldu
18.02.2026 10:12
NTV - Haber Merkezi
Usta oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı, geçtiğimiz ay San Francisco'da bir otelde ölü bulunmuştu. 34 yaşında vefat eden Victoria Jones'un ölüm sebebi belli oldu.
"Kaçak", "Siyah Giyen Adamlar" gibi filmlerle tanınan ve uzun süredir herhangi bir projede rol almayan aktör Tommy Lee Jones'un kızı Victoria Jones, 1 Ocak 2026'da bir otel odasında ölü bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızının olay yerinde hayatını kaybettiği ve ilk bulgularda vücudunda herhangi bir travma izi olmadığı söylendi.
San Francisco'daki otelin personelinin ve gelen ambulans ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Victoria Jones'un ölüm sebebi vefatından günler sonra açıklandı.
ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI
San Francisco'daki adli tıp kurumundan yapılan açıklamada; Oscar ödüllü Tommy Lee Jones'un kızı Victoria'nın kokainin toksik etkileri nedeniyle öldüğü açıklandı. 79 yaşındaki ünlü oyuncunun kızının ölüm nedeni kaza olarak değerlendirildi.
"DUALARINIZ İÇİN MİNNETTARIZ"
34 yaşında hayatını kaybeden Victoria Jones'un ardından ailesi, "Tüm güzel sözleriniz, düşünceleriniz ve dualarınız için minnettarız. Bu zor dönemde lütfen mahremiyetimize saygı gösterin. Teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yapmıştı.
BİR DÖNEM OYUNCULUK YAPTI
Kimberlea Cloughley ve Tommy Lee Jones'un 1991 yılında dünyaya gelen kızı Victoria Kafka Jones, "Siyah Giyen Adamlar 2" filmiyle oyunculuğa adım attı. Ardından "The Three Burials of Melquiades Estrada", "Sorry, Haters", "The Homesman" gibi filmlerde de rol aldı.
Zaman zaman babasıyla çeşitli etkinliklerde boy gösteren Victoria Jones'un vefatından önceki bir yıl içinde, uyuşturucu bulundurmak suçundan iki kez tutuklandığı da ortaya çıktı.