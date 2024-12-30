Otistik olduğunuzu gösteren 10 işaret: Çoğu yetişkin anlamıyor

Yapılan araştırmalar, otizm ile otoimmün hastalıklar arasında bir ilişki olduğunu da ortaya koydu. Dr. Sage, otizmli yetişkinlerin alerji, otoimmün bozukluklar, kronik ağrı ve sindirim sorunları gibi sağlık problemleri yaşayabileceğini belirtiyor.

Uzman isim, otizmin sıklıkla bipolar bozukluk, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıklarla karıştırılabildiğine de dikkat çekiyor.