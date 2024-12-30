Otistik olduğunuzu gösteren 10 işaret: Çoğu yetişkin anlamıyor
Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizm, sözel ya da sözel olmayan iletişimde zorluk yaşanması ile karakterize bir rahatsızlığı ifade ediyor. Son yıllarda dünyada görülme sıklığı artan otizmin oluşumunda, genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra viral enfeksiyonlar da etkili olabiliyor. ABD'li psikolog Kim Sage, yetişkinlerde teşhis edilmemiş otizmin yaygın olduğunu belirterek, görmezden gelinen bazı semptomları paylaştı.
Kaliforniya'da yaşayan 56 yaşındaki Klinik Psikolog Dr. Kim Sage, çoğu yetişkinin otizmli olduğunun farkında olmadığını öne sürüyor. Kendisinin de birkaç yıl önce otizm spektrum bozukluğuna sahip olduğunu fark ettiğini açıklayan Dr. Sage, otizmli yetişkin sayısının giderek arttığını vurguluyor.