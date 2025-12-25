Otizmli çocuğu darp eden sanığa 11 bin 200 Tl para cezası verildi
25.12.2025 14:18
İHA
Isparta'da ev sahibi ve kiracı arasındaki tartışmada 4 yaşındaki çocuk darp edildi. Açılan davada sanığa 11 bin 200 Tl para cezası verildi. Aile "Adalet istiyoruz" dedi.
Isparta'da 2024 yılında yaşanan olayda İbrahim Halil Sökmen ve eşi Nurcan Sökmen, ev sahibi Z.D. ile kapı önüne çöp bırakılması nedeniyle tartıştı. İddialara göre polis müdahalesi sırasında ev sahibi polislerden kurtularak ailenin 4 yaşındaki otizmli kızlarının boğazını sıktı, yere düşürerek tekmelemeye başladı. Olayın ardından darp raporu alan aile, ev sahibinden şikayetçi oldu. Yaklaşık 1 yıl süren yargılama sonunda sanık 11 bin 200 Tl para cezasına çarptırıldı. Karara tepki gösteren aile mahkeme sürecinde çocuklarının otizm raporunun dikkate alınmadığını öne sürerek adalet istediklerini ifade etti. İtiraz üzerine görülen ikinci davada verilen kararda değişikliğe gidilmedi. Davada istinaf yolunun da kapalı olduğunu söyleyen aile, "Bir çocuğun canının bedeli 11 bin 200 lira olmamalı. Evde birbirimizle konuşamaz hale geldik. İçimiz yanıyor, adalet istiyoruz" dedi.
"ANNE OLAFRAK SESİMİ DUYURMAK İSTİYORUM"
Anne Nurcan Sökmen, "Biz burada kızım için adalet arıyoruz. Davada istinaf yolunun kapatılması nedeniyle birkaç avukata başvurduk ancak yeniden dava açmak için bizden yüksek ücretler talep edildi. Ben sadece kızıma yapılan haksızlığın karşılığının verilmesini istiyorum. Her gün haberlerde çocuklara yönelik şiddet olaylarını görüyorum. Sesimi duyurabilmek umuduyla birçok haberin altına yorum yazıyorum ama kimseye ulaşamıyorum. Bir anne olarak artık sesimin duyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.