Oto yedek parçalarıyla yapay çimi birleştirdi: Tasarladığı heykele "döngü" adını verdi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan heykeltıraş Mervan Altınorak (55), atık oto yedek parçaları ile yapay çimi birleştirerek ‘Döngü’ adını verdiği bir heykel tasarladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesini destekleyen geri dönüşüm sanatçısı ve heykeltıraş Mervan Altınorak, sanatın, çevresel sorunlara dikkat çekmek adına güçlü araç olduğuna inandığından bir heykel tasarlamaya karar verdiğini söyledi.