Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar’dan açıklama: Kumpas sonuçsuz kaldı

Otomobilinde Uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınan ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Ayşegül Çınar, avukatı Serdar Öktem aracılığıyla yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kumpas sonuçsuz kalmış ve böylece adalet tecelli etmiştir" denildi.

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10.03.2021 - 12:14

Ayşegül Çınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından avukatı Serdar Öktem aracılığıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Maalesef kurulan kumpas sonucunda müvekkilim, ülkemizde yaptırımı oldukça ağır olan bir suç isnadı ile gözaltına alınmıştır. Ancak alınan ifadelerden, kamera kayıtlarından, dosyada toplanan delillerden açıkça anlaşıldığı üzere kumpas sonuçsuz kalmış ve müvekkil serbest bırakılmış, böylece adalet tecelli etmiştir."

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, müvekkilin başına gelen bu elem verici olaydan dolayı hayatın çok başında ve baharında olan bir kadın daha mağdur edilmiştir. Ancak işbu mağduriyetin giderilmesi ve adaletin tecellisi için hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır."

"Maalesef gözünü bile kırpmadan bir genç kızın hayatını bu şekilde karartmaya çalışanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hırs ve kötülük vicdanları öylesine kör etmiştir ki; her türlü amaç ve arzuyu elde etmek için bir çok hayat alt üst edilmektedir."

"Yaşanan bu süreç kelebek etkisi misali sadece müvekkilin değil, ailesinin ve sevenlerin hayatlarını da olumsuz şekilde travmatik bir boyuta taşımıştır."

"Kariyerinin başında ve oldukça başarılı bir oyuncu olan müvekkilim hakkındaki itibar zedeleyici ve gerçeği yansıtmayan haberlerin ve malum kişiler tarafından yapılan basın açıklamalarının konusu olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır."

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