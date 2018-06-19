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Öykü Çelik ile Can Kıraç'ın ABD tatili

Oyuncu Öykü Çelik sevgilisi Can Kıraç’la ABD turuna çıktı. Çelik bu seyahatinde bir Türk dövmeciye gittiği anları da sosyal medyadan yayınladı.

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    Son olarak Poyraz Karayel'de rol alan Öykü Çelik, sevgilisi Can Kıraç’la New York, New Orleans, Orlando ve Miami’yi kapsayan 10 günlük Amerika turuna çıktı.
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    Tatilleri süresinde dört farklı şehri dolaşan aşıkların ABD seyahatindeki ilk durağı New York oldu.
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    Kentin turistik yerlerini gezen genç çift, romantik tatili yaptırdıkları dövmelerle ölümsüzleştirdi.
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    David Beckham, Justin Bieber gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercihi olan dövmeciye giden ikili, burada Türk dövmeci Havva Karabudak’a dövme yaptırdı.
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    New York’un ardından “Cazın başkenti” olarak bilinen New Orleans’a geçen ikili, sokak konserlerini izledi.
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    Çelik ve Kıraç’ın üçüncü durağı Orlando oldu. İkili şehrin ünlü tema parkı Universal Stüdyoları’nı gezip bol bol fotoğraf çektirdi.
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    Çift, şu sıralar Miami’de denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.
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