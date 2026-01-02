Öykü Gürman ilk kez anlattı. Neden “Evlerinin Önü Boyalı Direk”i seçtiler?
02.01.2026
NTV - Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, "Empati" programına konuk oldu. Gürman, seneler önce kendisine şöhreti getiren "Evlerinin Önü Boyalı Direk" türküsüyle ilgili konuştu.
Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Ailesini, kariyer yolculuğunu ve hayata bakış açısını anlatan Gürman, seneler önce kendisi ve ikiz kardeşi Berk'e şöhreti getiren "Evlerinin Önü Boyalı Direk" türküsünün nasıl seçtiklerinden bahsetti.
Şarkıcılığın yanı sıra "Sen Anlat Karadeniz", “Urfalıyam Ezelden”, "Gönül Dağı" ve “Gassal” gibi yapımlarda rol alan Öykü Gürman, “Sevdiğim şeyi yaptığım şanslı insanlardanım ben, şarkı söylemek benim için büyük bir tutku” dedi.
"Oyunculukla ilgili de elimden geleni yapmaya çalışıyorum” diyen 43 yaşındaki Öykü Gürman, projeleri nasıl seçtiğiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:
“Bir değer katacağını düşündüğüm ya da anlatmaya değer bulduğum bir işin içinde olmaya çalışıyorum. Kadınların dik durduğu hikayelerde yer almayı tercih ediyorum.”
"BERK'LE ÇOK FARKLI KARAKTERLERİZ"
Çocukluğundan da bahseden “Çocukken Berk’le hep ritim tutma duygumuz vardı. Babam da annem de çok yetenekli. Annemin sesi çok güzeldir hep de söyler. Bütün müzik kültürünü ise babama borçluyuz” dedi.
İkiz kardeşi Berk'ten de bahseden Öykü Gürman, “Berk idealist biridir, yaptığı müziğe çok inanıyor. Evlerinin Önü Boyalı Direk sonrası yapmak istediği müziğin Türkiye’de karşılık bulamadığını düşününce İspanya’ya gitti. Birbirimizi çok özlüyoruz. İkiz olsak da çok farklı karakterleriz” ifadelerini kullandı.
NEDEN EVLERİNİN ÖNÜ BOYALI DİREK?
Neden “Evlerinin Önü Boyalı Direk” şarkısı sorusuna da yanıt veren Öykü Gürman, “Muhsin Bey filmi sebebiyle oldu. Berk’in askerden geldikten sonra İzmir’den yaşadığı bir dönemde o söyledi bana. Türküyü derleyen Abdurrahman Kızılay ile de vefatından önce görüştük ve ona teşekkür ettik. Flamenkonun dört dört olan ritmine çok uygun olduğu için onu seçtik” dedi.
GASSAL'DA ROL ALDI
Gassal dizisinin üçüncü sezonunda Güzel karakterine hayat veren Gürman, daha önce söylediği “bu dizide oynamayı dilemiştim” sözlerine açıklık getirdi.
Ünlü isim, “Farklı gelmişti ve dijital platformda yayınlanacak bir işte rol almak istemiştim” dedi.
"BENİ OYUNCULUK SEKTÖRÜNE KAZANDIRAN FARUK TEBER VE FARUK TURGUT'TUR"
“Karadeniz kökenli olup Karadenizli bir kadını oynamak kolay mıydı?” sorusuna yanıt veren Öykü Gürman, “10 kilometrede bir şive değişiyor ve bu problem oluyor. Ben tabi çocukken gittiğimde aşina olduğum için o şiveyi kulağım algılıyordu. O anlamda çok zorlanmadım” dedi.
“Osman Sınav ve Faruk Teber’e çok şey borçluyum” diyen ünlü isim, “Beni oyunculuk anlamında sektöre kazandıran Faruk Teber ve Faruk Turgut’tur” ifadelerini kullandı.
“Bir Bulut Olsam' dizisinde Narin karakteri için görüşmeye gitmiştim" diyen Öykü Gürman, “Meral Okay ile Sezen Aksu o dönem “Evlerinin Önü Boyalı Direk” şarkısını dinliyormuş, benim enerjimi de beğenmişler. O iş olmadı ama biz tanışmış olduk” şeklinde konuştu.