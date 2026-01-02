Öykü Gürman ilk kez anlattı. Neden “Evlerinin Önü Boyalı Direk”i seçtiler?

"Oyunculukla ilgili de elimden geleni yapmaya çalışıyorum” diyen 43 yaşındaki Öykü Gürman, projeleri nasıl seçtiğiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Bir değer katacağını düşündüğüm ya da anlatmaya değer bulduğum bir işin içinde olmaya çalışıyorum. Kadınların dik durduğu hikayelerde yer almayı tercih ediyorum.”