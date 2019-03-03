Öykü Karayel: 2019’da bence herkes ünlü

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Karayel, sanatçı bir arkadaşının lansman gecesinde tanıştığı Bonomo’yu şöyle anlattı: “Can’ın zor bir hayatı olmuş. Bütün o zorluklardan bu kadar olgunca çıkabilen bir erkek her zaman çok çekici tabii. O zorluklar onu çirkinleştirebilirdi, kimse de ‘Niye böylesin’ diyemezdi. Ama o diğer türlü olmayı tercih etmiş ve bunu başarmış da. İnsan onun gibi birini merak ediyor” dedi.