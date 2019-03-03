Öykü Karayel: 2019’da bence herkes ünlü
Kuzey Güney dizisiyle tanınan ve bugünlerde Terk adlı oyunla tiyatro sahnesine çıkan Öykü Karayel, “Ünlü olduğumu düşünmüyorum. Kime ünlü diyoruz? 2019’da bence herkes ünlü” dedi.
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Bir yıl önce şarkıcı Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel, evliliğini “Müthiş” olarak tanımladı.
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Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Karayel, sanatçı bir arkadaşının lansman gecesinde tanıştığı Bonomo’yu şöyle anlattı: “Can’ın zor bir hayatı olmuş. Bütün o zorluklardan bu kadar olgunca çıkabilen bir erkek her zaman çok çekici tabii. O zorluklar onu çirkinleştirebilirdi, kimse de ‘Niye böylesin’ diyemezdi. Ama o diğer türlü olmayı tercih etmiş ve bunu başarmış da. İnsan onun gibi birini merak ediyor” dedi.
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İkiz kardeşi olan Öykü Karayel, “Eğlenceli bir çocukluk geçirdim. İkiz olmanın tek avantajı bu galiba. Sürekli bir oyun arkadaşınız var. Çocukluğum deyince aklıma ilk, Ezgi’yle uydurduğumuz oyunlar geliyor” ifadesini kullandı.
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Karayel, kendine tıpatıp benzeyen bir ikizi olmasının verdiği hissi de şöyle anlattı:
“Gerçekten tek iyi tarafı var, o da kendini hiç yalnız hissetmiyorsun. Onun dışında sürekli bir birey olduğunu kanıtlama çabasıyla boğuşuyorsun. Sürekli ikizliğin nasıl bir şey olduğunu anlatmak zorundasın.”
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Kuzey Güney dizisiyle tanınan ve bugünlerde Terk adlı oyunla yeniden tiyatro sahnesinde performans sergileyen Karayel, şöhretin ne ifade ettiğini şöyle açıkladı:
“Gerçekten bilmiyorum. Ünlü olduğumu da düşünmüyorum. Ne ki ünlü, kime ünlü diyoruz? 2019’da bence herkes ünlü.