Oyuncu Ayşegül Çınar hakim karşısına çıktı: Kimseye, 'Haritadan yer beğen' demedim

"BELİMDEN SİLAHI ALDI"



Furkan Çalıkoğlu'nun silahını belinden aldığı polis memuru Bünyamin B. de "Olay yerine gittiğimizde Furkan Çalıkoğlu'nun kafası kanıyordu. Elinde de bıçaklar vardı. Sakinleştirmeye çalışarak bıçakları aldık. Furkan Çalıkoğlu, daha sonra benim belimdeki silahı aldı. Havada silahı kurduğunu gördüm. Polis arkadaşla birlikte üstüne atladık. Kör noktaya ateş ettirmek için bileğini ittik" dedi.

Bünyamin B. , "Silahın şarjörünü ben aldım. Şarjörü aldıktan sonra da tetiğe bastı. Ateş etmeyi denedi. Diğer polis arkadaşıma şarjörü gösterdim, böylece silahı aldı. Ayşegül Çınar da orada, 'Hepinizi öldüreceğim. Basına haber vereceğim' şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Şikayetçiyim" dedi.