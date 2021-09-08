Oyuncu Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu'nun davası ağır ceza mahkemesinde görülecek

Karaköy'de otelin restoranında güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu
ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar
'ın davasında mahkeme, sanık Çalıkoğlu'nun eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Restoranda aşçı olarak çalışan şikayetçi Nebi Can Bozyiğit, "Elindeki iki bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi. O sırada diğer sanık Ayşegül Çınar, bizi görünce sanık Furkan'a müdahale etti. Eğer müdahale etmeseydi boğazımı kesebilirdi" dedi.