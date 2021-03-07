Oyuncu Ayşegül Çınar'a gözaltı: Bana tuzak kurdular

Son olarak Yasak Elma ve Masal Şatosu gibi projelerde rol alan Ayşegül Çınar gözaltına alındı.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre; Çınar, Beylikdüzü’nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı.

İddiaya göre; Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.

Genç oyuncu ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" ifadelerini kullandı.