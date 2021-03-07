Oyuncu Ayşegül Çınar'a gözaltı: Bana tuzak kurdular

Oyuncu Ayşegül Çınar otomobilinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Çınar ifadesinde, "Eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" dedi.

07.03.2021 - 16:06

Oyuncu Ayşegül Çınar'a gözaltı: Bana tuzak kurdular - 1
Son olarak Yasak Elma ve Masal Şatosu gibi projelerde rol alan Ayşegül Çınar gözaltına alındı.
Oyuncu Ayşegül Çınar'a gözaltı: Bana tuzak kurdular - 2
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre; Çınar, Beylikdüzü’nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı.


Oyuncu Ayşegül Çınar'a gözaltı: Bana tuzak kurdular - 3
İddiaya göre; Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.


Oyuncu Ayşegül Çınar'a gözaltı: Bana tuzak kurdular - 4
Çınar, gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürüldü.


Oyuncu Ayşegül Çınar'a gözaltı: Bana tuzak kurdular - 5
Genç oyuncu ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Kurtulamadığım eski erkek arkadaşım bana tuzak kurdu" ifadelerini kullandı.

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