Oyuncu Burcu Kara doğduğu eve tadilat: Çökmesine gönlüm hiç razı değildi

Bursa’nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evine tadilat yaptıran oyuncuBurcu Kara, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler" açıklamasında bulundu.

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21.03.2021 - 15:20

Burcu Kara, Bursa’nın İznik ilçesindeki doğup büyüdüğü köy evine tadilat yaptırıyor.

Instagram’da paylaşımlarda bulunan Kara, “Size büyüdüğüm köy evinden 'Merhaba' demek istedim. Ev çökmek üzere, biz de tamir etmeye karar verdik. Uzunca bir süre bununla uğraşacağız. Burası çocukluğumuzda bize kocaman gelen, farelerin cirit attığı bir evdi. Şimdi her şeyi çıkarttık ve elden geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

"Celalettin ve Kamil usta. Büyüdüğüm ev artık onlara emanet" diyen Kara şu ifadeleri kullandı: "Önce vicdanım sonra köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparamıyor beni. Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik biz de. Çok iş var. Çok, zor ve maliyetli işler."

"Her hafta sonu gelmek zorunda kalacağımız ve aylarca sürecek detaylar. Ama burada dedesine su taşıyan, tavuklara yem veren, derede kurbağa yavrusu peşinde koşan kızı öldürmeyeceğim."







"Dedemin zeytin fıçıları. 'Kümes mi, yapsak köpek kulübesi mi?' diye düşünüyoruz. Buradan da anlaşılacağı gibi bizim aile genişleyerek büyüyecek gibi. Bugüne 'Bahar Bayramı' diyorlar. Bundan sonrası daha güzel olur mu ne dersiniz? Hepimizin kalbinde, aklında çiçekler açsın inşallah. "Zihniyet" güzelliği en önemlisi çünkü."