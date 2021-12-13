Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım

"BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Fersoy, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Çok çok teşekkür ederim, mesajlarınızı aldım. Arayan, soranlara da... Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin."