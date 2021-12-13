Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, önceki akşam gittiği bir eğlence mekanında şiddete maruz kaldığını söyleyerek, yaralı halinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ve şahıslardan şikayetçi olduğunu dile getiren Fersoy, "Benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.

Haberler 13.12.2021 - 16:09 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 16:13

Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım - 1

Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39), önceki akşam eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu Cihangir'deki bir mekana gitti. Dostlarıyla vakit geçiren Fersoy'un gecesi tatsız bitti. Talihsiz bir olay yaşayan oyuncu, kavgaya karıştı.

Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım - 2

"DARP EDİLDİM!"

Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Fersoy, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi. "Dün darp edildim" diyen Ceyhun Fersoy, "Biraz sonra karakola gidip, şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" açıklamasını yaptı. 

Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım - 3

Şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.

Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım - 4

"BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Fersoy, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

"Çok çok teşekkür ederim, mesajlarınızı aldım. Arayan, soranlara da... Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin."

Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım - 5

Ceyhun Fersoy, rol aldığı Seksenler dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı oyuncu Begüm Öner ile 2015 yılında evlendi.

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