Oyuncu Ceyhun Fersoy: Darp edildim, şikayetçi olacağım

Haberler 13.12.2021 - 16:09 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 16:13
Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39), önceki akşam eşi Begüm Öner ve arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu Cihangir'deki bir mekana gitti. Dostlarıyla vakit geçiren Fersoy'un gecesi tatsız bitti. Talihsiz bir olay yaşayan oyuncu, kavgaya karıştı.
"DARP EDİLDİM!"
Çıkan kavgada yüzüne darbe alan Fersoy, yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi. "Dün darp edildim" diyen Ceyhun Fersoy, "Biraz sonra karakola gidip, şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" açıklamasını yaptı.
Şahıslardan şikayetçi olduğunu belirten Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.
"BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"
Ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Fersoy, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
"Çok çok teşekkür ederim, mesajlarınızı aldım. Arayan, soranlara da... Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin."
Ceyhun Fersoy, rol aldığı Seksenler dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı oyuncu Begüm Öner ile 2015 yılında evlendi.