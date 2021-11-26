Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş

Haberler 26.11.2021 - 15:26
Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan romantik anlar yaşarken görüntülendi.
Rol aldığı Gone Girl ve Manchester By The Sea adlı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Affleck, yeni sevgilisi Caylee Cowan ile Los Angeles'taydı.
Aynı zaman yıldız oyuncu Ben Affleck'in kardeşi olan Casey ile Cowan, birbirlerinden bir türlü ayrılamadı.
Affleck, aracında otururken sevgilisi camda durup onu öpücüklere boğdu. Daha fazla dayanamayan Casey aracından çıkıp sevgilisine uzun uzun sarıldı.
İkili görüntülendiklerini fark edince kameralara gülümsedi.
Birbirlerine sımsıkı sarılan çiftten Affleck otomobiliyle Cowan da otoparktan çıkarak ayrıldı.
İşte diğer kareler...