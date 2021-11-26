Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş

Oyuncu Casey Affleck (46) yarı yaşındaki meslektaşı Caylee Cowan (23) ile yeni birlikteliğe yelken açtı. İkili geçtiğimiz günlerde Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

Haberler 26.11.2021 - 15:26

Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 1

Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan romantik anlar yaşarken görüntülendi.


Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 2

Rol aldığı Gone Girl ve Manchester By The Sea adlı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Affleck, yeni sevgilisi Caylee Cowan ile Los Angeles'taydı.


Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 3

Aynı zaman yıldız oyuncu Ben Affleck'in kardeşi olan Casey ile Cowan, birbirlerinden bir türlü ayrılamadı.


Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 4

Affleck, aracında otururken sevgilisi camda durup onu öpücüklere boğdu. Daha fazla dayanamayan Casey aracından çıkıp sevgilisine uzun uzun sarıldı.


Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 5

İkili görüntülendiklerini fark edince kameralara gülümsedi.

Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 6

Birbirlerine sımsıkı sarılan çiftten Affleck otomobiliyle Cowan da otoparktan çıkarak ayrıldı.

İşte diğer kareler...

Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 7
Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 8
Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 9
Oyuncu çift Casey Affleck ile Caylee Cowan sarmaş dolaş - 10

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