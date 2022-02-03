Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev

Oyuncu Emre Karayel’in vefat eden babası Öcal Karayel'in (88) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 17:10

Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev - 1

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Öcal Karayel’in cenazesi merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığına getirildi.

Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev - 2

Burada Karayel'in tabutunun üstüne Fenerbahçe atkısı konuldu.


Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev - 3

Karayel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev - 4

Kısa süre önce baba olan Emre Karayel, gazetecilere, babasının torununu gördüğünü söyledi.


Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev - 5

Karayel, "Babam 88 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Sonra gözlerini açtı. Torununu gösterdik. Onu gördü. Bugün mübarek gün, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Özleyeceğiz” dedi.


Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev - 6

Gazetecilerin Fenerbahçe atkısını hatırlatılması üzerine Karayel, "Babam Fenerbahçeli diye tabutun üstüne koyduk. Hepimizi Fenerbahçeli yapan odur. Babamdır" diye konuştu.

Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev - 7

Fotoğraf: Öcal Karayel

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