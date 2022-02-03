Oyuncu Emre Karayel'den babaya son görev

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 17:10
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Öcal Karayel’in cenazesi merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığına getirildi.
Burada Karayel'in tabutunun üstüne Fenerbahçe atkısı konuldu.
Karayel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kısa süre önce baba olan Emre Karayel, gazetecilere, babasının torununu gördüğünü söyledi.
Karayel, "Babam 88 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Sonra gözlerini açtı. Torununu gösterdik. Onu gördü. Bugün mübarek gün, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Özleyeceğiz” dedi.
Gazetecilerin Fenerbahçe atkısını hatırlatılması üzerine Karayel, "Babam Fenerbahçeli diye tabutun üstüne koyduk. Hepimizi Fenerbahçeli yapan odur. Babamdır" diye konuştu.
Fotoğraf: Öcal Karayel