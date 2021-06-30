Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması

Antalya Elmalı'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasına tepkiler sürerken genç oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan cinsel istismar açıklaması geldi. "Korkmuyoruz" diyen oyuncular çocuk yaşta yaşadıklarını anlattı.

30.06.2021 - 11:39 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 11:46

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması - 1
Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması - 2
Sancaktutan, "Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim" dedi.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması - 3
Mesajının devamında "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Sancaktutan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması - 4
Oyuncu Seray Kaya da arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması - 5
"Ben de çocuktum!" diyen 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" dedi.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan istismar açıklaması - 6
Kaya, "Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER