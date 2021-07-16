Oyuncu Kaan Çakır'ın mekanında yangın

Oyuncu Kaan Çakır’ın Bodrum’da açtığı restoranında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İHA 16.07.2021 - 17:37

Oyuncu Kaan Çakır'ın mekanında yangın - 1
Bodrum’a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı.


Oyuncu Kaan Çakır'ın mekanında yangın - 2
Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü.


Oyuncu Kaan Çakır'ın mekanında yangın - 3
Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti.




Oyuncu Kaan Çakır'ın mekanında yangın - 4
Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi.


Oyuncu Kaan Çakır'ın mekanında yangın - 5
İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı.


Oyuncu Kaan Çakır'ın mekanında yangın - 6
Restoran çatısında hasar oluşurken Çakır’a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER