Oyuncu Meltem Yılmazkaya 41 yaşında: Eşinden romantik kutlama geldi
27.11.2025 15:07
NTV - Haber Merkezi
"Güldür Güldür"ün yıldızlarından Meltem Yılmazkaya, bugün 41 yaşına bastı. Yılmazkaya'nın eşi de ünlü ismin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
"Güldür Güldür Show"da canlandırdığı "Mehtap" karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Yılmazkaya, Kadir Doğan ile 2023 yılında dünyaevine girdi.
BİR OĞLU OLDU
Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan, nikahtan kısa bir süre sonra anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İspanya'da doğum yapan Yılmazkaya, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Toprak adını verdi.
Özel hayatından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Yılmazkaya, bugün 41 yaşına bastı.
"SENİ SEVİYORUM HAYATIM"
Kadir Doğan da eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Ünlü oyuncu ile Eyfel Kulesi altında çekilen fotoğrafını paylaşan Doğan, "Doğum günün kutlu olsun hayatım, seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
EŞİNE KAYITSIZ KALAMADI
Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Meltem Yılmazkaya ise Doğan'a "Teşekkür ederim sevgilim" karşılığını verdi.