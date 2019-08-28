Oyuncu meslektaşlar Bora Akkaş ile Seda Türkmen boşanıyor
Oyuncu meslektaşlar Seda Türkmen ile Bora Akkaş iki yıllık evliliklerini bitirmeye hazırlanıyor.
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Evliliklerine kriz yaşadıkları ancak daha sonra barışma haberleriyle gündeme gelen oyuncu Seda Türkmen ile Bora Akkaş boşanıyor.
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Türkmen avukatı Burcu Ergin aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki yıllık eşi 28 yaşındaki Akkaş’a boşanma davası açtı.
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33 yaşındaki Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi.
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Mahkemeye ‘anlaşmalı’ boşanma protokolü sunuldu. Buna göre çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacak. Mal paylaşımı ve tasfiyesi konusunda herkesin malı kendinde kalacak.
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Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Zekai karakteriyle yıldızı parlayan Bora Akkaş ile Fatih Harbiye, Hayatımın Aşkı, Kanatsız Kuşlar ve Benim Tatlı Yalanım adlı dizilerde rol alan Seda Türkmen 2017 yılında eykoz Kundura Fabrikası’nda dünyaevine girmişti.