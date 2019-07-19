Oyuncu Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’yı darp etti iddiası
Oyuncu Metin Yıldız ve sevgilisi Gözde Kayra’nın gecesi karakolda bitti. Yıldız tarafından darp edildiğini iddia eden Kayra, “Metin benimle evlenmek istiyordu, iç yüzünü görmüş oldum” dedi.
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1Altı yıl önce şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar'dan boşanan oyuncu Metin Yıldız, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Karya ile Kadıköy'de eğlendi.
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2Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Gecenin sonunda çift, önce arabada tartışmaya başladı. Yıldız arabayı kenara çekti, ikilinin kavgası sokakta devam etti. Tartışma, Yıldız'ın Kayra'ya şiddet uygulamasıyla son buldu.
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3Kayra, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Polislerle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden ve darp raporu alan Kayra, Yıldız'dan şikayetçi olduğunu belirtti.
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4Kayra "Bu işin böyle olacağı belliydi. Benimle evlenmek istiyordu ama ben istememiştim" dedi.
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5Yıldız'dan her şeyin daha iyi olacağı yönünde söz aldığını belirten Kayra, "Düzelecek sandım ama olmadı. Sonunda iç yüzünü görmüş oldum. Ailem de bu ilişkiye karşıydı" diye konuştu.
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Savgilisinin şikayeti üzerine Yıldız,ifadesi alınmak üzere karakola gitti. Yıldız'ın, Kayra'yı geçen yıl da darp ettiği iddia edilmiş, ancak oyuncu yalanlamıştı.
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7Gözde Kayra'yla uzun süredir birlikte olan Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlamış ve şu romantik mesajı yazmıştı: "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın."