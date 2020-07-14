Oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

NELER OLMUŞTU?

Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu.Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk yaşananları "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı.



