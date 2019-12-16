Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Naz Elmas, bir süredir birlikte olduğu işinsanı Erol Özmandıracı (52) ile dünyaevine girdi.
Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen nikah töreninde Elmas'ı aile dostları ve ünlü isimler de katıldı.
36 yaşındaki oyuncunun düğününe katılanların arasından Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi isimler vardı.
Elmas, geçtiğimiz aylarda kendi doğum gününde annesi Meral Elmas ile kayınvalidesi Eti Özmandıracı'yı tanıştırmıştı.
Ünlü oyuncu daha önce 2014 yılında evlendiği Emre Kıramer ile bir yıllık birlikteliğin ardından boşanmıştı. Erol Özmandıracı ise yoga eğitmeni eşi Ceylan Altunç Özmandıracı ile anlaşarak haziran ayında boşanma davası açmıştı. Taraflar mahkemeye boşanma protokolü sunarak ayrılmak istediklerini belirtmişti. Hakim, çiftin boşanmasına karar vermişti.