Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu

Oyuncu Burcu Kara ve Naz Elmas, corona virüs aşısı yaptırdıkları anları yayınladı. İşte ünlülerin sosyal medyadaki aşı fotoğrafları...

17.07.2021 - 16:20

Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 1
Burcu Kara

"Nihayet aşı olabildim. Covid olduktan sonra sıranın bize gelmesi uzamıştı. Ali'nin de aşılarını yapan Ayşe hemşire yaptı aşımı. Aslında sol koluma yaptıracaktım ama sohbet ederken dalmışız, şimdi sağ kolumu hissetmiyorum. Bugün nazlanabilim biraz herkese. Şaka maka kafam rahatladı aşı olunca. İnşallah konuşulan yeni senaryolar gerçek olmaz da sağlıklı ve huzurlu hayatlarımıza geri döneriz"


Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 2
Naz Elmas

"Covid aşı sıram geldi. İnsanların kendine olan saygısı bir yana topluma olan saygısı yüzünden aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sağlıklı, mutlu günlerine inşallah..."
Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 3

Hüsnü Şenlendirici

Bergamalı ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, corona virüse karşı geliştirilen BioNTech aşısı yaptırdı.

Aşı tatbik edilecek kolunda klarnet dövmesi bulunan sanatçı, "Fa diyez düğmesinden aşımı vuralım başkanım" esprisi yaptı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.




Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 4

Enis Arıkan
'Aşı kilo yapıyor mu? diye sorduğum an...

İşte aşı olan diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları...

Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 5

Cem Yılmaz 

Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.

Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 6
Rıza Kocaoğlu
Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 7
Merve Dizdar
Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 8
Ezgi Mola
Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 9
Hazer Ergüçlü
Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 10

Merve Özbey

Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.

Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 11

Gülşen

Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.

Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 12

Bengü

Gebelerin aşılanması çok önemli. 3’üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz.

Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 13
Ayça Bingöl
Oyuncu Naz Elmas ve Burcu Kara da aşı oldu - 14
Yalın

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