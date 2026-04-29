Oyuncu Oktay Çubuk'tan korkutan haber. Kalbi duran oyuncunun sağlık durumu nasıl?

30 yaşındaki oyuncunun kalbinin durduğu öğrenilirken doktorların çabasıyla yeniden hayata döndürüldüğü belirtildi.

Çubuk'un şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğu kaydedildi.

Sol Yanım, Baba, Ah Nerede gibi birçok film ve dizide rol alan oyuncu "Sürgünler" isimli dijital platform dizisiyle öne çıkmıştı.