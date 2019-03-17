Oyuncu Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından şantaj

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu, özel görüntüleriyle şantaj yapıldı. Savcılığa başvuran Büyüktopçu'ya şantajı yapanın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
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Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi.
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Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi.
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Büyüktopçu, şantajcının banka hesabına 50 bin lira yatırdı. Ardından konuyu araştıran ünlü oyuncu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi.
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Sabah'ın haberine göre; Büyüktopçu, şantajın devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu.