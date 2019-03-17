NTV

Oyuncu Onur Büyüktopçu'ya arkadaşından şantaj

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Onur Büyüktopçu, özel görüntüleriyle şantaj yapıldı. Savcılığa başvuran Büyüktopçu'ya şantajı yapanın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

  • 1

    Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya, kendisine ait cinsel içerikli video ve fotoğrafların yer aldığı bir mesaj gönderildi.


  • 2

    Sosyal medyadan mesajı yollayan kişi, görüntüleri internete sızdırma tehdidiyle 50 bin lira istedi.

  • 3

    Büyüktopçu, şantajcının banka hesabına 50 bin lira yatırdı. Ardından konuyu araştıran ünlü oyuncu, mesajı gönderen kişinin arkadaşı olduğunu öğrendi.


  • 4

    Sabah'ın haberine göre; Büyüktopçu, şantajın devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin