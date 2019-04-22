Oyuncu Pelin Akil'den doğum anlarını paylaştı

1 Oyuncu çift Pelin Akil Altan ile Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz dünyaya geldi. Doğum fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Pelin Akil, duygusal bir de mesaj yayınladı.







2 Akil şu sözleri dile getirdi: "Geldi cennet kokulularım. İnanılır gibi değil sizi kucağıma verdikleri anda hissettiklerim. Hocamıza ve ameliyat boyunca benimle sürekli konuşan muhteşem ekibine, gözlerinin içi gülen hastanenin hemşirelerine, personellerine ama en özel teşekkür elimi 1 sn. bırakmayan ikizlerimin güzel yürekli babası, benim biriciğim, kocam, her bişeyim Anıl Altan'a..."







3 "Şu fotoğraflardaki tüm güzel insanlar,mesaj atan cevap yazamadığım ailem,arkadaşlarım ve bizden haber bekleyen siz güzel takipçilerim çok teşekkürler biz iyiyiz. Bu kocaman ailen sizleri çok ama çok seveceğiz."







4 Anıl Altan ise şu ifadeleri kullandı: "Miniklerimin ayak izleri. Şimdiden söz veriyorum tüm adımlarınızın gözüm kapalı arkasındayım minik kızlarım ve her adımınızda da yanı başınızdayım.Hoş geldiniz Dünyamıza yeni yol arkadaşlarımız,beraber büyüyüp,beraber öğrenip beraber keşfedeceğiz sizleri çok seviyoruz"

5 İşte doğum anlarından yansıyan diğer fotoğraflar...

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