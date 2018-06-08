Oyuncu Roseanne Barr'ın çöküşü! Her gün ağlıyor

Bir dönem ülkemizde de gösterilen Roseanne diziyle şöhret basamaklarını tırmanan Roseanne Barr, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj yüzünden işini de kariyerini de kaybetti. 65 yaşındaki, son olarak evinin bahçesinde gözyaşları içinde telefonda konuşurken görüntülendi.
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90'lı yıllarda kendi ismiyle yayınlanan dizi ile Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan Roseanne Barr, paylaştığı ırkçı tweet nedeniyle işinden oldu.
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ABD'li oyuncu, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kadın danışmanlarından Valerie Jarrett'i maymuna benzetti.
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ABD televizyonu Barr'ın başrolünde olduğu ve henüz iki ay önce ABD ekranlarına dönen 'Roseanne' isimli diziyi bu tweet sonrası sonlandırdı.
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İşini kaybeden 65 yaşındaki oyuncu, ırkçı tweet'i ile ilgili özür mesajı paylaşarak, "Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Daha iyi davranmam gerekirdi. Yaptığım kötü şaka için beni affedin" ifadelerini kullandı. Barr, twitter'dan ayrıldığını açıklayan bir mesaj da paylaştı.
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Paparazziler, attığı tweet kariyerinin sonu anlamına gelan Roseanne Barr'ın Salt Lake City'de yaşadığı evinin önünde adeta nöbet tutuyor.
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Ünlü oyuncu, son olarak dün gözyaşları içinde bir telefon konuşması yaparken görüntülendi.