Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini anlatan belgesel çekimlerini askerlerle birlikte sahaya inerek tamamladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı belgeselle ilgili yeni fotoğraflar servis etti.

Haberler 03.03.2022 - 14:18

Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 1

Oyuncu Sean Penn Ukrayna'da Rusya'nın işgaliyle ilgili bir belgesel çekimi gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı belgeselle ilgili yeni fotoğraflar servis etti.


Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 2

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada; yönetmen özellikle Kiev'e gelerek Ukrayna'da yaşanan her şeyi kayıt altına almak ve dünyaya gerçekleri göstermek istedi" ifadesi kullanıldı.


Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 3

Açıklamada ayrıca Sean Penn'in yüksek insani ve siyasi meseleler için çalışan yüksek profilli bir isim olduğna vurgu yapıldı.


Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 4

Belgesel çekimleri için Ukraynalı siyasetçilerin yanı sıra askerler ve gazetecilerle de mülakatlar gerçekleştirildiği belirtildi. Sean Penn daha önce belgesel çekimleri için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüşmüştü.

Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 5

İşte diğer kareler...

Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 6
Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 7
Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı - 8

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