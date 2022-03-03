Oyuncu Sean Penn belgesel için Ukrayna'da askerlerle birlikte çalıştı: Yeni fotoğraflar yayınladı

Haberler 03.03.2022 - 14:18
Oyuncu Sean Penn Ukrayna'da Rusya'nın işgaliyle ilgili bir belgesel çekimi gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı belgeselle ilgili yeni fotoğraflar servis etti.
Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada; yönetmen özellikle Kiev'e gelerek Ukrayna'da yaşanan her şeyi kayıt altına almak ve dünyaya gerçekleri göstermek istedi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Sean Penn'in yüksek insani ve siyasi meseleler için çalışan yüksek profilli bir isim olduğna vurgu yapıldı.
Belgesel çekimleri için Ukraynalı siyasetçilerin yanı sıra askerler ve gazetecilerle de mülakatlar gerçekleştirildiği belirtildi. Sean Penn daha önce belgesel çekimleri için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüşmüştü.
İşte diğer kareler...