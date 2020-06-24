Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı

Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasını isteyen esnaf Adem Öztürk,’’ Tophane’den bir arkadaş buraya arabayı bırakıyor. Araba biraz daha yukardaydı. Çalmak isterken buraya kadar inmiş. Araba buraya geldiğinde sağlamdı, temizdi, her şeyi vardı. Bu hale geldi. Biz belediye ya da emniyetten bu arabayı kaldırmalarını istiyoruz. Çünkü içi çöple doldu. Her türlü pislik var. Bizim isteğimiz bu arabanın buradan kaldırılması’’ diye konuştu.