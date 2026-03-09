Oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde olay çıkardı
09.03.2026 13:11
Son Güncelleme: 09.03.2026 13:19
İHA
Oyuncu Ufuk Bayraktar ile Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyen kadınlar arasında gerginlik çıktı. Oyuncu, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.
"Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde olay çıkardı.
Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı.
İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı.
Yürüyüş cadde boyunca devam ederken, bu sırada orada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Gösteri yapan kadınlardan Bayraktar'a bir tepki gelmezken oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, Bayraktar'ı bölgeden uzaklaştırdı.
Oyuncu Ufuk Bayraktar, 20 Ağustos 2025 tarihinde Beyoğlu'nda bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği iddiasıyla gündem olmuştu.