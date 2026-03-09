Oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde olay çıkardı

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı.

Yürüyüş cadde boyunca devam ederken, bu sırada orada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Gösteri yapan kadınlardan Bayraktar'a bir tepki gelmezken oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, Bayraktar'ı bölgeden uzaklaştırdı.