NTV

Oyuncu Ufuk Bayraktar cezaevine girdi (6 ay hapis cezası)

En son Vatanım Sensin dizisinde ‘Dağıstanlı’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007’de karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi.

  • 1

    Yıllar önce Ezel dizisinde Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, en son Vatanım Sensin’de Dağıstanlı’yı oynayan Ufuk Bayraktar, geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi.

  • 2

    Hürriyet’in haberine göre, 2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla bir kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı.

  • 3

    Ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

  • 4

    Bugün itibarıyla 20 gündür cezaevinde bulunan Ufuk Bayraktar’ın yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşması olmadığı, üzerinde çalıştığı senaryoyu yazmaya devam ettiği öğrenildi.

  • 5

    36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir’deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti. 

  • 6

    KAHVEDE KEŞFEDİLDİ

    KAHVEDE KEŞFEDİLDİ

    Ufuk Bayraktar, 2003 yılında, babasının işletmeciliğini yaptığı Cihangir’deki Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmişti.

  • 7

    Bayraktar, 2006’da Demirkubuz’un Kader adlı filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. O filmdeki rolü, Bayraktar’a 26. İstanbul Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin