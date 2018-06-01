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Oyunculuğa geçiş yapan NBA basketbolcuları

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NBA 2018 Final serisinin ilk maçında Curry'li, Durant'li Golden State Warriors, Lebron James'li Cleveland Cavaliers'i sahasında ağırladı. Golden State Warriors maçı 124-114 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti. Seyir zevki yüksek maçta oyuncular basketbol şovu sundu. Büyük yeteneklere saygı duruşu olarak sinema alanında da kabiliyetlerini sergileyen basketbolcuları hatırlayalım. İşte basketbolla olduğu kadar rol aldıkları filmlerle de adlarını hafızalara kazıyan ünlü NBA oyuncuları...

  • 1

    MICHAEL JORDAN

    MICHAEL JORDAN

    Space Jam (1996)

  • 2

    SHAQUILLE O’NEAL

    SHAQUILLE O’NEAL

    Blue Chips (1994), Kazaam (1996), Scary Movie 4 (2006), Grown Ups 2 (2013), Blended (2014)

  • 3

    KERİM ABDUL CABBAR

    KERİM ABDUL CABBAR

    Game of Death (1978), Airplane! (1980)

  • 4

    WILT CHAMBERLAIN

    WILT CHAMBERLAIN

    Conan the Destroyer (1984), Any Given Sunday (1999)

  • 5

    LEBRON JAMES

    LEBRON JAMES

    Trainwreck (2015)

  • 6

    DENNIS RODMAN

    DENNIS RODMAN

    Double Team (1997)

  • 7

    RAY ALLEN

    RAY ALLEN

    He Got Game (1998)

  • 8

    KEVIN DURANT

    KEVIN DURANT

    Thunderstruck (2012)

  • 9

    RICK FOX

    RICK FOX

    Blue Chips (1994), Eddie (1996), He Got Game (1998), Holes (2003)

  • 10

    DIRK NOWITZKI

    DIRK NOWITZKI

    Like Mike (2002)

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