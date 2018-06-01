Oyunculuğa geçiş yapan NBA basketbolcuları
ntv.com.tr
NBA 2018 Final serisinin ilk maçında Curry'li, Durant'li Golden State Warriors, Lebron James'li Cleveland Cavaliers'i sahasında ağırladı. Golden State Warriors maçı 124-114 kazandı ve final serisinde 1-0 öne geçti. Seyir zevki yüksek maçta oyuncular basketbol şovu sundu. Büyük yeteneklere saygı duruşu olarak sinema alanında da kabiliyetlerini sergileyen basketbolcuları hatırlayalım. İşte basketbolla olduğu kadar rol aldıkları filmlerle de adlarını hafızalara kazıyan ünlü NBA oyuncuları...
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1
MICHAEL JORDAN
Space Jam (1996)
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2
SHAQUILLE O’NEAL
Blue Chips (1994), Kazaam (1996), Scary Movie 4 (2006), Grown Ups 2 (2013), Blended (2014)
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3
KERİM ABDUL CABBAR
Game of Death (1978), Airplane! (1980)
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4
WILT CHAMBERLAIN
Conan the Destroyer (1984), Any Given Sunday (1999)
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5
LEBRON JAMES
Trainwreck (2015)
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6
DENNIS RODMAN
Double Team (1997)
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7
RAY ALLEN
He Got Game (1998)
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8
KEVIN DURANT
Thunderstruck (2012)
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9
RICK FOX
Blue Chips (1994), Eddie (1996), He Got Game (1998), Holes (2003)
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10
DIRK NOWITZKI
Like Mike (2002)