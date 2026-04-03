Oyunculuktan yönetmenliğe adım atan Hollywood yıldızları. John Travolta Cannes yolcusu
03.04.2026 15:46
John Travolta'nın ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapacak olması akıllara benzer bir deneyim yaşayan ünlü isimleri getirdi.
Hollywood'un usta aktörü John Travolta şimdilerde yönetmen koltuğunda hünerlerini sergiliyor. Travolta'nın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Propeller One-Way Night Coach” adlı filmi, Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapacak.
Kadrosunda Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett, Ella Bleu Travolta ve Olga Hoffmann'ın yer aldığı film, Travolta'nın 1997'de yayınlanan aynı adlı kitabından uyarlandı.
Havacılığın altın çağında, genç uçak meraklısı Jeff ve annesinin Hollywood'a tek yönlü bir yolculuğa çıkmalarını konu eden filmin ilk kez Cannes'da görücüye çıkacak olması sonrası oyunculuğun yanı sıra yönetmenliği de deneyimleyen ünlü isimler merak konusu oldu. İşte hem kamera önü hem kamera arkasında boy gösteren Hollywood yıldızları...
SCARLETT JOHANSSON
Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren ünlü oyuncu Scarlett Johansson, “Eleanor the Great” adlı filmde ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.
June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor ve Jessica Hecht gibi isimlerin oynadığı film, büyük bir kaybın ardından New York'a taşınan 93 yaşındaki Eleanor'un, katıldığı bir destek grubunda ilgi çekmek amacıyla paylaştığı bir hikayenin yol açtığı beklenmedik gelişmeleri konu ediyor.
Filmin 78'inci Cannes Film Festivali'nde gösterilmesi sonrası Johansson "Hayallerim gerçek oldu" demişti.
BRADLEY COOPER
Lady Gaga ile başrolleri paylaştığı "A Star Is Born" (Bir Yıldız Doğuyor) filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Bradley Cooper, 2023'te de "Maestro" adlı filmin yönetmenliğini üstlendi.
KRISTEN STEWART
Alacakaranlık serisiyle şöhreti yakalayan Kristen Stewart da yönetmenliğe adım atan oyuncular arasında yer alıyor. Ünlü isim, ilk kez "The Chronology of Water" adlı projede yönetmen koltuğunda yer aldı.
DEV PATEL
"Slumdog Millionaire" ve "Lion" filmleriyle tanınan Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel de Monkey Man (Maymun Adam) filmini hem yazıp yönetti hem de başrol oynadı.
Öte yandan Angelina Jolie, George Clooney, Ben Affleck, Sean Penn, Ben Stiller gibi birçok isim de yönetmenlikte de hünerlerini sergiliyor.