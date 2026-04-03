Oyunculuktan yönetmenliğe adım atan Hollywood yıldızları. John Travolta Cannes yolcusu

Lady Gaga ile başrolleri paylaştığı "A Star Is Born" (Bir Yıldız Doğuyor) filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Bradley Cooper, 2023'te de "Maestro" adlı filmin yönetmenliğini üstlendi.

KRISTEN STEWART

Alacakaranlık serisiyle şöhreti yakalayan Kristen Stewart da yönetmenliğe adım atan oyuncular arasında yer alıyor. Ünlü isim, ilk kez "The Chronology of Water" adlı projede yönetmen koltuğunda yer aldı.

DEV PATEL

"Slumdog Millionaire" ve "Lion" filmleriyle tanınan Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel de Monkey Man (Maymun Adam) filmini hem yazıp yönetti hem de başrol oynadı.

Öte yandan Angelina Jolie, George Clooney, Ben Affleck, Sean Penn, Ben Stiller gibi birçok isim de yönetmenlikte de hünerlerini sergiliyor.