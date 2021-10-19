Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası: 'Beni öldürmeye çalışıyor' diye bağırdım

Haberler - İHA 19.10.2021 - 16:58 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 17:51
"ESKİ SEVGİLİSİNDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ, OZAN TEPKİ GÖSTERDİ"
Tanık olarak dinlenen Ozan Güven'in arkadaşı Ramazan Çelik ise, "Ozan bey akşam 24.00 gibi bana telefon açtı. Deniz hanımın bir arkadaşının benim sokakta oturduğunu ve bana çay içmeye geleceklerini söyledi. Başta inanmadım ancak 5 dakika sonra aradı ve 'Pencereye çık' dedi. Arabadan bana el salladılar. Bir süre sonra Hasan, Deniz ve Ozan bana geldiler. Bir şeyler ikram ettim ve sohbet ettik. Bugünden yaklaşık 6 ay kadar önce müşteki sanıklar ile yemeğe gitmiştik" dedi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ‘hakaret', ‘kasten yaralama' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Tarafların şikayeti üzerine olaya ilişkin iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iki ayrı iddianamede tek dosyada birleştirilmiş ve İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine dava açılmıştı.