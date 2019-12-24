Ozan Güven: Egemen Kıvılcım Loading (23-24 Aralık 2019/ Instagram'da ünlüler )

Ozan Güven:
“Egemen Kıvılcım” Loading (Yükleniyor)
Ata Demirel:
Unutulmaz blrer birer eski dostlar
Hande Erçel
Hazar Ergüçlü
Enis Arıkan: Kardan erkek
Eda Taşpınar (Paris)
Aybüke Pusat:
Bu da benim arkamdaki güçlü kadın canım. İyi ki doğmuş Önem Günal.
İlayda Alişan
Oğuzhan Koç
Hiç bir performansımı kaçırmaz, pek sadıktır
Özge Özpirinçci: Burak Yamantürk'ün doğum günü konseptini “animal print” yaptığımız çok iyi oldu! Yoksa nerde giyecektim ben bu tulumumu?!
Gonca Vuslateri: İyi ki varsın meleğim.. İyi ki bu dünyaya geldin Demet Akbağ
Beste Kökdemir:
Hayatımın özeti: “Beste uslu dur “ “Beste yaramazlık yapma” “Beste yerlerde sürünmeyi bırak” “Beste insanların yemeğini yeme” “Beste düzgün poz ver” “Beste o kelimeyi kullanma” “Beste orası tehlikeli” “Beste çatıya çıkma” “Beste hayır” “Beste bekle” ... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum 7=70
Ferzan Özpetek