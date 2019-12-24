Ozan Güven: Egemen Kıvılcım Loading (23-24 Aralık 2019/ Instagram'da ünlüler )

Ata Demirel konuk oyuncu olarak katıldığı Jet Sosyete'nin okuma provolarından, Ozan Güven ise Babil dizisinin makyaj odasından fotoğraf paylaştı. Güven'in paylaşımı Star TV'nin yeni dizisinde Egemen Kıvılcım karakterini canlandıracağını ortaya çıkardı. İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

Ozan Güven: 

“Egemen Kıvılcım” Loading (Yükleniyor)

Ata Demirel: 

Unutulmaz blrer birer eski dostlar

Hande Erçel

Hazar Ergüçlü

Enis Arıkan: Kardan erkek

Eda Taşpınar (Paris)

Aybüke Pusat: 

Bu da benim arkamdaki güçlü kadın canım. İyi ki doğmuş Önem Günal. 

İlayda Alişan

Oğuzhan Koç

Hiç bir performansımı kaçırmaz, pek sadıktır

Özge Özpirinçci: Burak Yamantürk'ün doğum günü konseptini “animal print” yaptığımız çok iyi oldu! Yoksa nerde giyecektim ben bu tulumumu?! 

Gonca Vuslateri:  İyi ki varsın meleğim.. İyi ki bu dünyaya geldin Demet Akbağ

Beste Kökdemir: 

Hayatımın özeti: “Beste uslu dur “ “Beste yaramazlık yapma” “Beste yerlerde sürünmeyi bırak” “Beste insanların yemeğini yeme” “Beste düzgün poz ver” “Beste o kelimeyi kullanma” “Beste orası tehlikeli” “Beste çatıya çıkma” “Beste hayır” “Beste bekle” ... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum 7=70

Ferzan Özpetek

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