Ozan Güven: Pazar seti (Ünlülerin set halleri)

Aslı Enver / Babil
"Karavan güncesi. Ayşe"
Hivda Zizan Alp / Sefirin Kızı
"Hoşgeldin Elvan'ım"
Furkan Palalı / Benim Tatlı Yalanım
"Böyle seviyoruz birbirimizi"
Aras Bulut İynemli / Çukur
"Say... 3-2-1"
Elçin Sangu/ Çarpışma
Ekrana veda eden Çarpışma dizisinin başrol oyuncusu Elçin Sangu, Nazım Hikmet'in Veda şiirini paylaştı:
“Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana. İstemez... Yine görüşürüz..."
Aslı Enver (İstanbullu Gelin)
Aslı Enver, İstanbullu Gelin setinde Güven Murat Akpınar'a tekme atarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Salih Bademci'nin bu durum karşısındaki yüz ifadesi dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya (Fi)
"Sette bir bayram havası"
Serra Yılmaz (La Prima Pietra)
İtalya yapımı La Prima Pietra filminde Hatab Hanım karakteri için kamera karşısına geçen Serra Yılmaz setten paylaşımda bulundu.
Yılmaz paylaşımına, "İşte size sahne arkasından görüntüler... Ağustos da yapılan çekimlerde ara sıra ufak bir şekerleme kayınvalide Hatab Hanımın sarkastik soğukkanlılığına kavuşmasını sağlıyordu"
Şahan Gökbakar (Recep İvedik 6)
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6'dan ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Komedyen önce zürafayla olan bu fotoğrafını paylaştı.
Demet Özdemir (Erkenci Kuş)
Star TV'nin yeni projesi Erkenci Kuş setinden bir kareye yayınlayan dizinin Sanem'i Demet Özdemir fotoğrafa, "En iyiler" notunu yazdı.
Aybüke Pusat (Söz)
Söz'ün Bahar Kutlu'su Aybüke Pusat dizinin set arkası görüntüsü paylaştı.
Aras Bulut İynemli (Çukur)
Sezona damga vuran diziler arasında olan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil dizi setinde çekilen bir kareyi yayınladı. Kısa süre içinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi.
Tuvana Türkay (Deli Gönül)
Deli Gönül'ün Fatmanur Güzel'i Tuvana Türkay dizi setinden bir fotoğraf paylaştı: Çekmeeeeyinn
Can Nergis (Anne)
"Mutlu ekip candır"
Ufak Tefek Cinayetler ekibi
"Her yaştan beş oyuncu bir arabaya nasıl sığar? Birbirlerine sarılarak tabi" (Yıldıray Şahinler, Duygu Sarışın, Mehmet Doruk, Aslıhan Kapanşahin, Tülin Özen)
Ozan Güven (Çi)
Oyuncu Ozan Güven, Can Manay karakterini canlandırdığı ve cuma günü puhutv'de final bölümüyle seyirciyle buluşacak Fi setinden bir kare paylaştı.
Göhçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler)
"Sezon finaline 2 bölüm kala biz"
Yıldıray Şahinler (Ufak Tefek Cinayetler)
Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler dizi setinden bir kare paylaştı. Şahinler fotoğrafın altına, "Yeni sezona kadar vedalaşmamıza üç bölüm kaldı. Kalan sağlar sizindir" yazdı.
Eren Vurdem (Söz)
"Canım abim"
Kıvanç Tatlıtuğ (Hadi be Oğlum)
Kıvanç Tatlıtuğ’un Balıkçı Ali’yi oynadığı Hadi Be Oğlum adlı filmin çekimleri Antalya- Kaş’ta başladı.
Özge Gürel-Can Yaman (Dolunay)
"Olmadı bi daha denince biz"
Ahu Türkpençe (BÖRÜ)
Dağ 2 filminde Ceyda karakterine hayat veren Ahu Türkpençe, yeni sezonda BÖRÜ dizisiyle ekranlarda olacak. Star TV ekranlarında altı bölümlük yayınlanacak olan projenin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı.
Türkpençe setten ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı. 40 yaşındaki oyuncu, rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ile çekilen karesine, "Dağ taş demeden çekiyorlardı" yazdı.
Hande Erçel (Siyah İnci)
Star TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan Siyah İnci'de başrolü paylaşacak olan Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman setten ilk kareyi paylaştı.
İzmir Çeşme'de çekimleri başlayan dizinin setinde çekilen fotoğrafı Erçel, "Işıkla dolu olsun yeni yolumuz..." notuyla paylaştı.
Nergis Kumbasar (Türk Malı)
Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ve Şafak Sezer'in paylaştığı Türk Malı'nın ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni sezondan ilk kareyi Kumbasar Instagram hesabında paylaştı.
Ozan Güven - Serenay Sarıkaya (Fi yeni sezon Çi)
"Setsel hareketler..."
Ozan Güven (Fi-Çi)
"Kral Sadık Murat Kolhan ve ben"
Beren Gökyıldız (Anne)
Anne dizisinin setinden, İçerde'nin Sarp'ı Çağatay Ulusoy ile çekilen karesini paylaşan Beren Gökyıldız, bu kareyi "Aynı mekanda setimiz olunca" mesajıyla yayınladı.
Nilay Deniz (Ateşböceği)
Star TV ekranlarında yayınlanan Ateşböceği dizisinde Aslı karakterine hayat veren Nilay Deniz, başrolde kendisine Barış karakteriyle eşlik eden Seçkin Özdemir'le paylaştığı kareyi, "Can partner" notuyla paylaştı.
Türkü Turan (Dolunay)
Dolunay dizisinde Alya karakterini canlandıran Türkü Turan, Özge Gürel (Nazlı) ile sette çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Seviyorsak suç mu?" notunu düştü
Yıldıray Şahinler (İçerde)
İçerde dizisinin Alyanak'ı Yıldıray Şahinler, "oynarken zevk alan takım, güzel oyun, güzel sonuç. İşte o kadar. Paslaşmayı bizden daha iyi kim bilebilirdi"
Gİzem Karaca (Kara Sevda)
İçimdeki Fırtına dizisinin final yapmasının ardından Kara Sevda dizisine transfer olan Gizem Karaca sette çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
24 yaşındaki Karaca, kiko ismini verdiği köpeğiyle çekilen fotoğrafının altına, "Nefesinizi boşa harcamayın. Kiko sette, çalışkandır benim oğlum" notunu düştü.
Leyla Lydia Tuğutlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek)
Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde başrolü Kerem Bürsin ile paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram hesabından sette çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.
27 yaşındaki Tuğutlu, lise kıyafetleri içinde görülen fotoğrafa, "Lisedeyken" notunu düştü.
Özge Gürel (Dolunay)
Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay'ın Nazlı'sı Özge Gürel rol arkadaşı Necip Memili ile çekilen karesini, "İçinde bir pıtırcık var" notuyla sosyal medyaya yükledi.
Seyithan Özdemir (İçerde)
İçerde dizisinin Minik'i Seyithan Özdemir ekip arkadaşları Bensu Soral, Damla Colbay, Uğur Yıldıran, Duygu Sarışın, Barış Kıralioğlu ile birlikte sette çekilmiş kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Engin Öztürk, Meriç Aral (Yüksek Sosyete)
Gizem Karaca
"Ekibimi böyle uyandırırım !"
Bizimkiler (1988)
Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.
Bizimkiler (Aykut Oray)
Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanmış, Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizisidir.
Çakallarla Dans 5
Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Çakallarla Dans 5 setinden ilk kareler gelmeye başladı. Filmin yönetmeni Murat Şeker setten ilk kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Serinin yeni filminin 9 Kasım 2018'de vizyonda olması bekleniyor.
Jason Momoa
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle dünya çapında yıldızı parlayan Jason Momoa, setten bir fotoğrafını paylaştı.