Ozan Güven: Şöhret yoldan çıkarıyor

1 Oyuncu Ozan Güven, Kadir Has Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Güven, gençlerin şöhret olmak ve para kazanmak için oyunculuğu seçtiğini dile getirerek, "İnsanların aklına, meslekten daha çok meşhur ve ünlü olmak geliyor" dedi.







2 Bu çok yanıltan ve gençleri yolundan çıkaran bir durum" diyen Güven, "Televizyona ağaç koysalar insanlar onunla bile fotoğraf çektirir" ifadelerini kullandı.







3 Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Günümüzde yeteneğin gizli kalmayacağını belirten Güven sözlerine şöyle devam etti: "Ben hala yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Senaryo gelince önce oynayacağım karakterin adını soruyorum"









4 "Çok kötü hikayenin iyi bir oyuncusu olmak istemem. Bu bana bir şey kazandırmaz ama o film raflarda tarihe kalacak"