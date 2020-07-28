Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımüdahil oldu

Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Bakanlık gerekli gördüğü halde mağdur kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi halinde açılan davaya müdahil olarak katılabilir. Bu davada Deniz'in yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.