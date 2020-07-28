Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımüdahil oldu

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Ozan Güven davasında bakanlık devreye girdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz’un davasına müdahil olmak için mahkemeye başvurdu.

28.07.2020 - 13:34 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 13:36

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımüdahil oldu - 1

Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini ileri sürerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla başvurup şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımüdahil oldu - 2

Hazırlanan iddianamede Ozan Güven'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımüdahil oldu - 3

Dava, 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı kabul ederek tarafların müdahil olduğu dosyanın 21 Ocak 2021 günü görülmesine karar vermişti.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımüdahil oldu - 4

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımüdahil oldu - 5

Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Bakanlık gerekli gördüğü halde mağdur kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi halinde açılan davaya müdahil olarak katılabilir. Bu davada Deniz'in yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.

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