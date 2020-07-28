Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil oldu

28.07.2020 - 13:34 | Son Güncelleme : 28.07.2020 - 16:06
Ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiğini ileri sürerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla başvurup şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.
Hazırlanan iddianamede Ozan Güven'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Dava, 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı kabul ederek tarafların müdahil olduğu dosyanın 21 Ocak 2021 günü görülmesine karar vermişti.
BAKANLIK MÜDAHİL OLDU
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi.
Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Bakanlık gerekli gördüğü halde mağdur kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi halinde açılan davaya müdahil olarak katılabilir. Bu davada Deniz'in yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.