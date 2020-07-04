Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz açıklaması

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla gündemde olan oyuncu Ozan Güven'den ilk açıklama geldi. Güven, "Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin" ifadelerini kullandı.

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04.07.2020 - 09:51

Ünlü oyuncuOzan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'a karşı şiddet suçlamasıyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.







Güven mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebep veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır."







"Şiddet hiçbir vicdanla aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin.”







Öte yandan Bulutsuz’dan şikâyetçi olan Güven’in 14 Haziran’da bir hastaneden aldığı geçici darp raporu da soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı.







Raporda burunda sıyrık, yüzde çok sayıda lezyon ve sıyrık, sol eldesıyrık olduğu ifade edildi. Güven ayrıca savcılığa fotoğrafları da sundu.