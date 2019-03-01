Ozan Güven'den Serenay Sarıkaya'ya: Bak ne buldum (Instagram'da ünlüler / 28 Şubat-1 Mart 2019)
Şu sıralar Don Kişot'um Ben isimli oyunla gündemde olan Ozan Güven, Fi dizisindeki başrol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı etiketleyerek, "Bak ne buldum. Fi çekim" notuyla paylaşımda bulundu. İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Ozan Güven
"Bak ne buldum. Fi çekim"
2
Acun Ilıcalı
"Sakis ile Survivor sunmanın keyfi.."
3
Lady Gaga
4
Eda Ece
"Kendi saç rengimi özledim"
5
Nusret Gökçe
6
Erkan Can
"Canım kızım"
7
Messi
8
Murat Cemcir
9
Hadise
10
Adriana Lima
11
Öykü Çelik
12
Nesrin Cavadzade
13
Meryem Uzerli
14
İrem Helvacıoğlu
"Beraber sıradan bir gün demeyi istediğim günlerden biri "
15
Burcu Kara
"Bugünki tbt hakkımı bu salaş fotoğraftan yana kullanıyorum.Deniz var,güneş var,saçlar ıslak,ayağımda deniz ayakkabıları,üzerimizde tatlı bir serinlik,daha ne olsun?Yazı özlediğimiz belli olsun"
16
Doğukan Manço
"İki şeyi sevmem Adriana, dedikoduyu ve lafımın kesilmesini... "