Ozan Güven'den sevgilisine doğum günü kutlaması

Babil'in Egemen'i Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'un doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

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23.05.2020 - 11:33

Star TV'nin sevilen dizisi Egemen karakterine hayat veren Deniz Bulutsuz'un doğum gününü kutladı. 'nin sevilen dizisi Babil 'dekarakterine hayat veren Ozan Güven , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi'un doğum gününü kutladı.

Instagram'dan etiketlediği sevgilisinin kaskını paylaşan Güven, fotoğrafın altına "İyi ki doğdun..." yazdı.

Birkaç gün önce 45 yaşına giren oyuncu yine Instagram hesabından doğum gününü kutlayanlara "19 Mayıs’ta bayramımı, mübarek Kadir gecesini, doğum günümü kutlayan, selam eden herkese teşekkür ederim. Tüm Babil ekip arkadaşlarıma da selamlar olsun, Ağustos’ta görüşmek üzere" notuyla teşekkür etmişti.





Güven'in doğum gününü kutlayanlar arasında sevgilisi Deniz Bulutsuz da vardı. Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notu yazmıştı.





Öte yandan oyuncu Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz haftalarda komedyen sevgilisi Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ile okey oynarken verdiği bir pozunu paylaşarak altına, "İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti" ifadelerini kullanmıştı.