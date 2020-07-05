Ozan Güven'den yeni fotoğraflı savunma

05.07.2020 - 10:49
Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla gündemde olan oyuncu Ozan Güven de şikayette bulunmuş, asıl kendisinin şiddete uğradığını iddia ederek savcılığa fotoğraflı kanıt sunmuştu.
Güven'in kolunda sıyrıkların görüldüğü fotoğraf önceki gün basına yansıdı. Sosyal medyada dün gün boyu bu fotoğraf konuşuldu. ‘Ozan Güven’in fotoğrafta görünen ‘darp izlerinin’, Bulutsuz’un yaşadığı şiddetle kıyaslanamayacağı’, “Deniz Bulutsuz’un şiddet sırasında kendisini korumuş olabileceği’, ‘Ozan Güven’in fotoğraflarla kendisini mağdur göstermeye çalıştığı’ yorumları yapıldı. Hürriyet'in haberine göre, yine dava dosyasında olduğu belirtilen yeni fotoğrafta ise Ozan Güven’in yüzündeki izler dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini iddia eden eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde, Ozan Güven’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasını istedi.
DENİZ BULUTSUZ'UN MAHKEME DİLEKÇESİ
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Bulutsuz'un Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği anlarda oluştuğunu öne sürdüğü darp izlerini de paylaştı.
Bulutsuz'un mahkemeye verdiği dilekçeye göre; İkili 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti.
Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven’in şoförü eve bıraktı. Ancak tartışma evde devam etti.
Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu.Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım.
Elimde su şişesi ile beklerken ‘Bana biraz su ver’ dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, ‘Al sana su’ dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek ‘Hiçbir yere gidemezsin. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü arkadaşımın evine bıraktı.”
OZAN GÜVEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Ozan Güven de savcılığa ifade vererek eski sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu.
Ünlü oyuncunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını hâlâ atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır. Bulutsuz müvekkilimize gerçek dışı açıklamalarla kariyerini bitirme tehdidinde bulunmuştur.”
Güven Bulutsuz’un arkadaşlarının evinde muhabbet ederken lafı eski sevgilisine getirdiğine değinerek ifadesinde yaşananları şöyle anlattı: "Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari...’ dedim. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Eve gittik. Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı. Deniz’e, ‘Bak yapma, üzerime gelme’ dedim. Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorgana tekme atmasıyla abajur yere düştü. Sapı Deniz’in elinde kaldı."
Güven, şiddet gördüğüne ilişkin fotoğrafları da mahkemeye sundu. Mahkeme, Deniz Bulutsuz hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.
OZAN GÜVEN'DEN AÇIKLAMA
Ünlü oyuncu, Deniz Bulutsuz'a karşı şiddet suçlamasıyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
Güven mesajında şu ifadelere yer verdi: “Birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebep veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır. Şiddet hiçbir vicdanla aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin.”