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Ozan Güven'in bayram telaşı (Instagram'da ünlüler 19 Ağustos 2018)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Ozan Güven

    Ozan Güven
    "Bayram telaşı..."
  • 2

    Kendall Jenner

    Kendall Jenner
  • 3

    Deniz Çakır

    Deniz Çakır
    "Can çocuk..canım çocuk.. bugünün en güzel haberi senden geldi.. ben böyle gururlandıysam kıymetli annen nasıl gurur doludur.. Sen hep böyle dik dur hayatta.. Güzel duruşlu,güzel kalpli biriciğim; hem meslektaşın hem ablan olarak her zaman yanındayım. Böyle güzel bi evlat yetiştirdikleri için kıymetli anne babanın ellerinden öperim.. Can çocuk yolun aydınlık olsun.. ayağına taş değmesin"
  • 4

    Büşra Develi

    Büşra Develi
  • 5

    Sinem Kobal

    Sinem Kobal
  • 6

    Pınar Deniz

    Pınar Deniz

     "Dans mı?" 

  • 7

    Beste Kökdemir

    Beste Kökdemir
  • 8

    Josephine Skriver

    Josephine Skriver
  • 9

    Derya Uluğ

    Derya Uluğ
  • 10

    Müjde Uzman

    Müjde Uzman
    "Spor yaptığım, sağlıklı beslendiğim, düzenimin olduğu günleri özleyerek uyandım."
  • 11

    Çiğdem Batur

    Çiğdem Batur
  • 12

    Yağmur Ünal

    Yağmur Ünal
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