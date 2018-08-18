Ozan Güven'in bayram telaşı (Instagram'da ünlüler 19 Ağustos 2018)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1
Ozan Güven"Bayram telaşı..."
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Kendall Jenner
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3
Deniz Çakır"Can çocuk..canım çocuk.. bugünün en güzel haberi senden geldi.. ben böyle gururlandıysam kıymetli annen nasıl gurur doludur.. Sen hep böyle dik dur hayatta.. Güzel duruşlu,güzel kalpli biriciğim; hem meslektaşın hem ablan olarak her zaman yanındayım. Böyle güzel bi evlat yetiştirdikleri için kıymetli anne babanın ellerinden öperim.. Can çocuk yolun aydınlık olsun.. ayağına taş değmesin"
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4
Büşra Develi
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5
Sinem Kobal
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6
Pınar Deniz
"Dans mı?"
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7
Beste Kökdemir
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8
Josephine Skriver
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9
Derya Uluğ
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10
Müjde Uzman"Spor yaptığım, sağlıklı beslendiğim, düzenimin olduğu günleri özleyerek uyandım."
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Çiğdem Batur
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Yağmur Ünal