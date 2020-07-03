Ozan Güven'in darp iddiasından sonra Deniz Bulutsuz görüntüleri sundu

Oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini iddia eden eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, darp edilmiş haline ait fotoğrafları da mahkemeye sundu. İki tarafta karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldu.

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03.07.2020 - 12:10

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Bulutsuz'un Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği anlarda oluştuğunu öne sürdüğü darp izlerini de paylaştı.

Bulutsuz'un mahkemeye verdiği dilekçeye göre; İkili 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca iddiaya göre Güven, herkesin önünde hakaret etti.







Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz konuyu kapattı. İkiliyi Güven’in şoförü eve bıraktı. Ancak tartışma evde devam etti.







Bulutsuz şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu"







"Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu.Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Birçok bölgeden yaralandım."







"Elimde su şişesi ile beklerken ‘Bana biraz su ver’ dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, ‘Al sana su’ dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek ‘Hiçbir yere gidemezsin. Sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu. Beni evde alıkoyduğu için büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü arkadaşımın evine bıraktı.”

Ozan Güven de savcılığa ifade vererek eski sevgilisi hakkında şikâyetçi oldu. Güven Bulutsuz’un arkadaşlarının evinde muhabbet ederken lafı eski sevgilisine getirdiğine değinerek ifadesinde yaşananları şöyle anlattı: "Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari...’ dedim. İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Eve gittik. Deniz iğneleyici laflar sokmaya başladı. Deniz’e, ‘Bak yapma, üzerime gelme’ dedim. Yatağa gittiğimde uyumuyordu. Yorgana tekme atmasıyla abajur yere düştü. Sapı Deniz’in elinde kaldı."

"Deniz’in elindeki sapı tutarak, ‘Ver ne yapıyorsun’ dedim. Deniz bana ‘Vuruyorsun’ dedi. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı. Yüzümden yaralandım. Şoförümden Deniz’i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim, sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. Bir gün sonra ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu." OZAN GÜVEN: SALDIRIYA BEN UĞRADIM (TIKLA OKU)

DENİZ BULUTSUZ: ŞİDDET BİR SAATTEN FAZLA SÜRDÜ (TIKLA OKU)