Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi (Fenerbahçe'den düğün hediyesi)

Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari kadromuz ile futbolcularımızdan Caner Erkin ve Sinan Gümüş katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."



İşte düğünden yansıyan diğer kareler...