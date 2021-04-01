Ozan Tufan ile Rojin Haspolat evlendi (Fenerbahçe'den düğün hediyesi)
Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda evlenen çiftin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yaptı. Fenerbahçe Kulübü çifte 19.07 ayar alyans hediye etti. İşte ikilinin düğün ve kına fotoğrafları...
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01.04.2021 - 09:54
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile nişanlısı Rojin Haspolat dünyaevine girdi.
Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti.
Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari kadromuz ile futbolcularımızdan Caner Erkin ve Sinan Gümüş katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."
İşte düğünden yansıyan diğer kareler...
DÜĞÜNDEN FOTOĞRAFLAR
KINA GECESİNDEN KARELER
30 Mart'ta ise Rojin Haspolat ve arkadaşları kına gecesini gerçekleştirmişti. İşte kınadan yansıyan kareler...
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